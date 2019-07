vor 8 Min.

„Ich haue einfach raus“

Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt gibt im Goldenen Saal des Rathauses den „Dirty Harry“. Sogar einen Polenwitz erzählt er. Aber es gibt auch Themen, bei denen er sehr ernst wird

Von Daniel Wirsching

Harald Schmidt hat es irgendwie geschafft, der Welt weiszumachen, dass er im Ruhestand sei. Dabei ist er gut beschäftigt, zuletzt sogar als Opernstar. Na ja: In „Ariadne auf Naxos“ an der Staatsoper Stuttgart gab er den Haushofmeister. Wer gehofft hatte, „Dirty Harry“ würde singen, wurde enttäuscht. Schmidt hatte eine Sprechrolle.

Kein bisschen enttäuscht wurden die etwa 500 Besucher der neuen Ausgabe von „Augsburger Allgemeine Live“ am Donnerstagabend im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Auch hier sang der Schauspieler und Entertainer zwar nicht, aber er sprach. Und wie!

Über seinen Ruf als Chefzyniker des deutschen Fernsehens (er sei eben eine Marke), die Grenzen seiner Witzemacherei (der Holocaust) oder über seinen 18 Jahre alten Jaguar, der noch nie kaputt gewesen sei. „Weil er zu 70 Prozent bereits ein Ford Mondeo ist, technisch.“ Wenn er in den Jaguar einsteige, sei er „Teil des Hauses Windsor“.

Sogar einen seiner berühmt-berüchtigten Polenwitze erzählte er. „Woran merkt man, dass ein Pole im Himmel ist? Am Großen Wagen fehlt ein Rad.“ Mit derlei bestritt Schmidt in den 90ern ganze Sendungen seiner „Harald Schmidt Show“ auf Sat.1. „Es waren wunderbare Jahre.“ Auf Provokation habe er es dabei nie angelegt, sagte er im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und Kulturredakteurin Stefanie Wirsching. Er wolle unterhalten. Und überhaupt: Für ihn seien Interviews Gelegenheiten, Material zu testen. „Wundern Sie sich nicht“, erklärte er also gleich zu Beginn, dass er auf Fragen, die ihm schon einmal gestellt worden seien, komplett andere Antworten gebe. „Ich haue einfach raus.“

Bei Schmidt weiß man demnach nicht, woran man ist. Und doch wird – hinter all den Pointen – ein ernsthafter Schmidt sichtbar. Einer, der etwa sagt, dass er Angela Merkel gewählt habe, „weil ich wollte, dass sie Bundeskanzlerin bleibt“. Oder dass Deutschland in Sachen Meinungsfreiheit „weit vorne“ sei. „Wollen wir hoffen, dass es so bleibt.“ Er sei ein glühender Anhänger des Rechtsstaats. Daher habe es ihn besorgt, als ihm ein Kommissar einmal erzählte: „Wir erleben es sehr oft, dass der Satz ,Wir holen die Polizei‘ keine Wirkung mehr hat.“

Harald Schmidt wird ernst, wenn es um die Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer geht; Grünenchef Robert Habeck findet er toll. Schmidt findet aber auch Wolfgang Schäuble, den Bundestagspräsidenten, großartig. Der war vor ihm Gast bei „Augsburger Allgemeine Live“ – Schmidt hat sich die Veranstaltung angesehen. Wenn das mit den Fragen dünn werde, könne er anbieten, dass er Teile des Interviews mit Schäuble nachspiele, meinte er. Gregor Peter Schmitz und Stefanie Wirsching mussten darauf nicht zurückkommen.

Die Karriere des gebürtigen Neu-Ulmers, der in Nürtingen aufwuchs, begann einst – in Augsburg. Am Theater. Als zweiter Mameluk in Lessings „Nathan der Weise“. Was ein bisschen an den Haushofmeister aus der „Ariadne“ erinnert. Sprechrolle mit wenig Text. Der von damals hieß: „Nur hier herein!“

Von 1981 bis 1984 war Schmidt am Augsburger Theater. Er verließ die Städtischen Bühnen, um ans Düsseldorfer „Kom(m)ödchen“ zu gehen, der Start seiner Karriere als Kabarettist. „Kabarett liegt ihm, denn er ist musikalisch, spielt Orgel und Klavier, komponiert und schreibt Texte, hat Humor und schaltet schnell“, hieß es im April 1984 in unserer Zeitung zu Schmidts unmittelbar bevorstehendem Wechsel. Stefanie Wirsching las ihm diese Passage vor. Harald Schmidt lachte. „Es war ein wunderbarer Abend“, sagte er nach mehr als eineinhalb Stunden – so gar nicht „Dirty-Harry“-mäßig.

