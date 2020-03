05.03.2020

„Ich werde mit Dankbarkeit bezahlt“

Seit über 40 Jahren setzt sich Gisela Brinkmann ehrenamtlich für alte Menschen ein. Im Seniorenheim organisiert sie sogar den Gottesdienst. Davon profitieren nicht nur die alten Menschen

Vorsichtig streicht Gisela Brinkmann über die faltige Hand einer alten Dame im Rollstuhl. Langsam dreht die 91-Jährige ihren Kopf, während die Ehrenamtliche das Lieblingsgedicht der Bewohnerin vorliest. Ein Lächeln huscht über das Gesicht der Heimbewohnerin. Sie strahlt und spricht leise mit.

„In solchen Situationen, geht mir das Herz auf“, sagt Brinkmann. Seit mehr als vierzig Jahren engagiert sich die 77-Jährige in ihrer Kirchengemeinde für Senioren: 1980 startet die damalige Einzelhandelskauffrau in ihrer Freizeit ins Ehrenamt. Ein Jahr später betreut sie erstmals Bewohner des Seniorenwohnen Augsburg-Haunstetten. Seit 2005 ist auch ihr Mann Erwin mit im Boot. „Seitdem wir im Ruhestand sind, haben wir mehr Zeit.“, so die Haunstetterin. „Außerdem leite ich den Besuchsdienst unserer Kirche mit rund 23 Ehrenamtlichen“, so Brinkmann.

Ob zum Vorlesen, Unterhalten oder zum gemeinsamen Musizieren – jede Woche besucht Brinkmann die Bewohner in der Marconistraße. Auch für den Geburtstagsdienst und den Gottesdienst ist das Ehepaar Brinkmann zuständig. „Die meisten Senioren können nicht mehr in die Kirche gehen, daher bringen wir die Kirche einmal im Monat in die Einrichtung“. Dann wird gemeinsam gebetet und gesungen, begleitet von Ehemann Erwin auf dem Keyboard. „Musik spricht auch demenziell veränderte Bewohner an“, weiß die Ehrenamtliche nach jahrelanger Erfahrung. Es rühre sie an, wenn jemand seinen Namen nicht mehr kenne, aber jede Textsilbe auswendig kann oder genau wisse, wo er das Stück einst zum ersten Mal gehört hat. Oft wecke das Singen Erinnerungen, die zwar nicht bleiben, die Laune aber nachhaltig anheben. „Solche Momente zeigen mir: Ich bekomme mehr als ich geben kann“, sagt Brinkmann. Doch nicht nur für die Senioren ist die Aufmerksamkeit der freiwilligen Helfer unbezahlbar. „Unsere zehn Ehrenamtlichen entlasten unser Pflege-Team“, weiß Einrichtungsleiterin Elvira Alieva, die sich für den Einsatz mit einem jährlichen Kaffeekränzchen bedankt. Die Pflegebedürftigen seien Teil der Gesellschaft. „Ehrenamtliche wie das Ehepaar Brinkmann bringen die Welt draußen zu unseren Bewohnern. Und sei es nur durch eine Geschichte vom Wochenmarkt“, weiß Alieva. Gleichzeitig erzählten die Helfer Freunden und Verwandten von ihrer Tätigkeit und motivieren andere sich ebenfalls zu engagieren.

„Ich werde mit Dankbarkeit bezahlt“, so Brinkmann. Denn wenn die Helferin abends nach Hause kommt, ist sie stolz auf sich selbst und weiß, dass sie jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. Brinkmann will ihr Amt ausüben, solange es geht: „Und wenn es einmal nicht mehr geht, weiß ich, dass sich auch so liebevoll um mich gekümmert wird.“ (AZ)