vor 33 Min.

Ignaz Walter verrät mehr Details zu seinen Garagenplänen

Bei der Fraktion von Pro Augsburg kann der interessierte Investor punkten. SPD und Grüne bleiben auf Distanz. Sie sagen: Das Angebot an Stellenplätzen in der Augsburgs Innenstadt reicht aus.

Von Michael Hörmann

Politische Unterstützung genießt der frühere Baukonzern-Chef Ignaz Walter für seine Garagenpläne bei der Rathausfraktion von Pro Augsburg. Dies machte die Fraktion am Montag deutlich. Sie verwies auf ein Gespräch, das die Fraktionsvertreter mit Walter geführt hätten. Dabei seien von Walter weitere Details zur Tiefgarage genannt worden. Nach außen dringen allerdings bislang keine Zahlen, wie teuer die Tiefgarage wohl sein würde.

In der Parkgarage direkt unter der Fuggerstraße sollen auf insgesamt zwei Etagen 700 Plätze zur Verfügung stehen, heißt es. Vorgesehen sind die Ein- und Ausfahrt in Höhe der Nord-Seite des Justizpalastes sowie drei Treppen-Ein- und Ausgänge jeweils mit Aufzügen. Einer ist in der Nähe des Marktzugangs, einer Richtung Stadttheater und einer auf der Seite des Justizpalastes. Die Ausdehnung erstreckt sich laut der ersten Planzeichnung vom Justizpalast 250 Meter in Richtung Königsplatz. Bei Pro Augsburg hat Walter damit durchaus gepunktet, heißt es. Während der Bauzeit wäre die Zufahrt zu den angrenzenden Parkgaragen-Anna und Patrizia- sowie ein freier Zugang zum Markt gegeben. Walter habe sich laut Pro Augsburg bereit erklärt, den Fugger-Boulevard im Bereich der Parkgarage auf eigene Kosten entsprechend der Planung der Stadt Augsburg herzurichten.

Der Tramverkehr wäre durchgehend gewährleistet. Sagt Walter. Dies sei dann allerdings mit erhöhtem finanziellen und technischen Aufwand zu erzielen. Die Spartenverlegung könnte problemlos erfolgen, größere archäologische Funde erwartet Walter nicht. Die Archäologie könnte jedoch im ungünstigsten Fall die vorgesehene Bauzeit von 15 Monaten verlängern. Die Garage soll eine Mindest-Lebenszeit von 80 Jahren haben. Walter plane, so sagt Pro Augsburg, die Preisgestaltung an den umliegenden Garagenzu orientieren. E-Mobilität, Carsharing, Schließfächer und Fahrradparkplätze würden das Angebot abrunden. Das Thema Dauerparker sei hingegen noch nicht in den Überlegungen vorgesehen, gibt Pro Augsburg das Ergebnis des Gesprächs mit Walter wider. Fraktionsvize Thomas Lis sagt: „Aus unserer Sicht sprechen derzeit einige Punkte für die neue Garage. Sie würde das Parken für Bürger aus der Region attraktiver machen und damit zur dringend notwendigen Belebung der Innenstadt beitragen.“

Auf dem Parteitag hat sich die Augsburger SPD bereits in einem Beschluss inhaltlich zur möglichen Tiefgarage unter der Fuggerstraße positioniert. Die SPD lehnt das Angebot von Walter dankend ab. Aus städtebaulichen und verkehrspolitischen Erwägungen passe die Tiefgarage nicht in die Zeit, heißt es. Das Nein zur Garage heißt für die SPD-Fraktionschefin Margarete Heinrich aber nicht, dass man sich nicht mit Ignaz Walter zusammensetze wolle, um Meinungen auszutauschen. „Das habe ich ihm bereits mitgeteilt“, sagt Margarete Heinrich. Sie betont, dass zunächst die Fraktion sich des Themas annehmen wolle: „So ist unser internes Vorgehen.“ Dass es danach ein Treffen mit Walter geben könne, sei sehr gut möglich, so Heinrich. Der Beschluss auf dem Parteitag sei maßgeblich von den SPD-Ortsvereinen der Innenstadt vorangetrieben worden. In der Begründung wird unter anderem darauf verwiesen, dass in unmittelbarer Nähe der Fuggerstraße das Parkhaus Annahof (156 Stellplätze), das Ernst-Reuter-Parkhaus (647 Stellplätze), die Parkgarage Fuggerstraße (90 Stellplätze) und das Parkhaus Schaezlerstraße (460 Stellplätze) befinden. Allein diese Parkhäuser stellen etwas mehr als 1350 Stellplätze zur Verfügung.

Auch Martina Wild, Fraktionsvorsitzende der Grünen, bekräftigt das Nein ihrer Fraktion: „Wir Grüne lehnen das Parkhaus ab.“ Im Übrigen hätten die Grünen schon beim ersten Vorstoß von Walter, eine Tiefgarage in der Fuggerstraße zu bauen, die damaligen Pläne abgelehnt: „Wir fanden sie damals falsch und an dieser Einschätzung hat sich nichts geändert.“ Das Gebiet biete genügend Parkhäuser. Aus Sicht von Wild ist gegenwärtig zu sehen, dass bislang lediglich eine Ideenskizze von Walter vorliege: „Nach unserem Kenntnisstand gibt es noch keine konkreten Planungen.“ Normalerweise würde aber doch erst in die Gespräche einsteigen, wenn ein potenzieller Investor seine Überlegungen auch näher vorstellt.

Mit der CSU stellen SPD und Grüne das im Rathaus regierende Dreierbündnis. Martina Wild lobtdie erste Äußerung von Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU). Er hatte gesagt: „Die Idee fällt aus der Zeit.“ Walter war am Montagabend als Gast in der CSU-Fraktion erwartet worden. Das Treffen war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet. Intern hatte sich die CSU insoweit abgestimmt, als man sich von Walter weiterführende Aussagen erhoffte. Dass Walter zunächst von einem Geschenk an die Stadt gesprochen habe, irritiert einzelne CSU-Stadträte. Wie zu hören ist, wird darauf verweisen, dass Walter die Tiefgarage auf städtischem Grund plane und zudem mit den Einnahmen des Parkhauses für sich kalkuliere.

