Ihre Spenden verschönern den Advent

Im Kreis von Mitarbeitern seiner Firma, des Cafés am Milchberg und der Caritas überreichte Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA Förderbank Bayern (Vierter von links), eine Spende an die Ulrichswerkstätten, die Herbert G. Kratzer, Geschäftsführer der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH, entgegennahm.

Auch in diesem Jahr denken Firmen an diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Von Zuwendungen profitieren auch Kindergärten und ein besonderes Café

Gerade in der Vorweihnachtszeit wird deutlich, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. An sie denken in diesen Tagen wieder Firmen, Vereine oder Schulen. Wir stellen Spender und Empfänger vor.

Der Fördervereinerhielt eine Spende über 2500 Euro von der Hessing Stiftung. Die Spende ist das Geld, das die Hessing Stiftung für den Gewinn des Zukunftspreises 2019 erhielt. „Ein Haus für Kinder“ stehe seit 1996 für Chancengleichheit von Kindern mit und ohne Behinderung, sagt Markus Funk, Direktor der Hessing Stiftung. „Diesen Zweck unterstützen wir.“

l Den Ulrichswerkstätten der Caritas Augsburg Betriebsträger GmbH wurde eine Spende in Höhe von 10000 Euro von der LfA Förderbank Bayern zuteil. Die Summe ist für ein neues Café bestimmt, das im Herbst 2020 auf dem Gelände der Barmherzigen Schwestern in der Gögginger Straße eröffnet wird. In dem inklusiven Projekt arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in Küche und Service. Zielsetzung ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Das Weihnachtsgeschenk überreichte der Vorstandsvorsitzende der LfA, Otto Beierl: „Gerne unterstützen wir die Ulrichswerkstätten dabei, mit dem neuen Café eine weitere Begegnungsstätte in Augsburg zu eröffnen, die den Menschen überdies – unserem Auftrag als Förderbank entsprechend – die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.“ (Bild)

Viel Unterstützung erhielt der Förderverein Wärmestube. Die Firma Heku aus Kissing spendete 500 Euro an den Verein. Warme Jacken im Wert von 1600 Euro spendeteSpediteur Michael Nuber für die Gäste der Wärmestube. Studenten der Hochschule Augsburg bereicherten die Obdachlosenweihnachtsfeier mit Weihnachtspäckchen. Ein nicht namentlich genannter Spender gab 2300 Euro für das Projekt Stettiner Straße. Für dieses Bauvorhaben, bei dem Einzelapartments für Menschen in prekären Wohnsituationen entstehen, spendeten auch die Theaterfreunde Hirblingen 500 Euro. Die Geschäftsführer der Firma Schuster aus Friedberg, Josef Albanese und Bernhard Herb, spendeten ebenfalls je 2000 Euro für das Projekt Stettiner Straße.

l Die KlinikClowns des Augsburger Kinderkrankenhauses Josefinum freuen sich über eine Weihnachtsspende der Dachser Niederlassung Gersthofen in Höhe von 4000 Euro. Seit 18 Jahren sind die professionellen Clowns vom Verein KlinikClowns Bayern im Josefinum regelmäßig im Einsatz, einmal pro Woche besuchen sie die Kinderstationen. Nur mithilfe von Spenden sind die beliebten „Clownsvisiten“ bei den kleinen Patienten möglich. Auch die StadtwerkeAugsburg trugen einen Teil dazu bei: Der Erlös einer Sondervorstellung in der Augsburger Puppenkiste – insgesamt 1750 Euro – kam ebenfalls den KlinikClowns zugute.

l Dem Onkologischen Zentrum am Universitätsklinikum wurde eine Spende von 5000 Euro zuteil. Dahinter steht der Energiedienstleister Präg. „Als regionaler Energielieferant möchten wir der Gegend, in der wir tätig sind, auch wieder etwas zurückgeben. Deshalb unterstützen wir gerne jedes Jahr Einrichtungen, die zum Wohle der Gesellschaft handeln“, sagte Geschäftsführer Johannes Gösling. Vom Onkologischen Zentrum in Augsburg aus wird die Zusammenarbeit von 29 beteiligten Kliniken und Instituten organisiert und koordiniert, um die Versorgung von Krebspatienten in der Region zu verbessern. (Bild Präg)

l An den Bunten Kreis dachten in diesem Advent viele Spender. Seit 1992 betreut der Verein an der Kinderklinik Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern in Bayerisch-Schwaben. Volvo Trucks Standort Augsburg spendete an den Bunten Kreis 2200 Euro. Dabei handelt es sich um den Erlös einer Aktion auf dem „Trucktoberfest“, das der Standort alle zwei Jahre veranstaltet. „Der Bunte Kreis leistet mit seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag für Familien von schwerstkranken Kindern und Jugendlichen hier in ganz Schwaben. Viele von uns haben selbst Kinder und wir freuen uns daher besonders, wenn durch unsere Spende den Familien, die schwere Zeiten durchmachen müssen, geholfen wird“, sagte Verkaufsleiter Andreas Hagemeister.

Einen Spendenscheck erhielt der Bunte Kreis auch von der Bayerischen Regiobahn GmbH ( BRB). Eine Umfrage in der Septemberausgabe des Newsletters der BRB hatte ergeben, dass die Mehrheit der Abonnenten sich anstelle von Weihnachtsgeschenken eine Spende wünsche. Deshalb überreichte der Vorsitzende der Geschäftsführung der BRB, Fabian Amini, einen Scheck über 3000 Euro an den Bunten Kreis.

lBedürftige Senioren aus der Region freuten sich zum zehnten Mal über eine Zuwendung der Rotarier des Clubs Augsburg-Römerstadt. Mitglieder kauften Geschenke im Wert von je 20 bis 30 Euro ein, um sie als Weihnachtsüberraschung an etwa 85 Senioren zu verteilen. Die Auswahl übernahm die Caritas, bei der Verteilung erhielten die Römerstädter Unterstützung vom Malteser-Hilfsdienst. Rotary-Präsident Josef Maisch sagt: „Jede Hilfe für Bedürftige ist in unserer Zeit wichtig. Dabei geht es nicht nur um den Inhalt der Päckchen – der persönliche Kontakt zur Weihnachtszeit ist vielen einsamen Menschen in schwierigen Lebensumständen ebenso wichtig.“

l Die Tafel Augsburg erhielt eine Spende über 500 Euro von der Firma Beetz Bauelemente GmbH. „Der Verein unterstützt wöchentlich über 4000 Bedürftige an sechs Standorten, mit rund 200 ehrenamtlichen Helfern in Augsburg.

l Eine Weihnachtsüberraschung erhielten auch zehn Kindergärten in der Region, darunter der Augsburger Kindergarten St. Moritz und die Elterninitiative Kindernest aus Augsburg. Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu spendete insgesamt 15000 Euro an die zehn Einrichtungen. Dazu Vorstand Heinrich Stumpf: „Wir wissen, dass in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen oft das Geld fehlt, um nötige Anschaffungen zu realisieren. Mit der Spende wollen wir unsere Anerkennung für die täglich geleistete Arbeit zeigen und die Möglichkeit bieten, das eine oder andere zu verwirklichen.“ (Bild VR Bank)

lPro Familia Augsburg erhielt für sein Engagement für sozial und finanziell benachteiligte Familien eine Förderung in Höhe von 1000 Euro von der Town & Country Stiftung. Insbesondere soll mit ihr das Projekt „meins.ist.deins“ unterstützt werden, in dessen Rahmen gut erhaltene Babykleidung und Sachspenden gesammelt und an bedürftige Familien verteilt werden. (mire)

