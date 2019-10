17:10 Uhr

Illegale Graffiti: Sprayer beschmieren Wände in der Stadt

Immer wieder werden Gebäude in Augsburg mit Graffiti beschmiert, gerade in der Altstadt.

In Augsburg haben Graffiti-Sprayer am Wochenende mehrere Wände besprüht. Teils waren die Schmierereien meterlang. Nun ermittelt die Polizei.

Graffiti-Sprayer haben am Wochenende mehrere Wände besprüht. In der Nacht auf Samstag beobachtete Passanten in der Schertlinstraße gegen 1.20 Uhr mehrere Jugendliche, die auf der Wand eines Einkaufsmarktes teils meterlange Graffiti aufsprühten. Als die Polizei kam, waren die Täter verschwunden.

Graffiti in Augsburg: Schmierereien in der Stadt

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag entstanden an einem Gebäude in der Max-Hempel-Straße (Wertachviertel) mehrere Graffiti. Zudem wurde ein Türschloss verklebt. Am Samstag gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Inverness-Allee einen Sprayer, der an einer Lärmschutzwand zugange war. Die Polizei nahm einen 18-Jährigen fest und stellte Sprühdosen sicher. Er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt. Am Samstag gegen 20 Uhr beobachtete eine Streife in der Halderstraße einen 24-Jährigen, der mit einem Edding-Stift einen Schriftzug auf einer Glaseingangstür anbrachte. (skro)

