06:16 Uhr

Illegales Autorennen: Zwei Männer rasten mit Tempo 100 durch die Innenstadt

Plus Die Polizei hat einen Mercedes- und einen Golffahrer bei Tempo 100 in der Augsburger Karlstraße verfolgt. Die Raser wurden vor Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt.

Von Klaus Utzni

Wer ist schneller? Wer hat mehr PS unter der Haube? An der Ampel bei Grün einen Schnellstart wie bei der Formel 1 hinzulegen, dann das Gaspedal ganz bis unten durchzudrücken, um sich mit seinem Nachbarn auf der anderen Fahrspur ein regelrechtes Rennen zu liefern, mag zwar für manchen „Piloten“ den Kick ergeben – seit 2017 sind derartige Tempo-Manöver auf der Straße aber verboten. Sie können mit saftigen Geld- und auch Freiheitsstrafen geahndet werden. Dass „Rennfahrer“ dann auch ihren Führerschein für einige Zeit los sind, ist meist noch schmerzhafter. Pech freilich, wenn die Polizei in der Nähe ist und das Rennen stoppen kann. Wie in einer Augustnacht 2019 mitten in Augsburgs Innenstadt.

Amtsrichterin Susanne Scheiwiller hatte über das verbotene Autorennen zu urteilen. Der Außendienstleiter (ADL) des Polizeipräsidiums und sein Kollege hatten im Streifenwagen an der Ecke Theaterstraße/Grottenau zufällig beobachtet, wie ein dunkler Mercedes CLS 500 (407 PS) und ein weißer VW Golf (200 PS) gleichzeitig mit aufheulendem Motor bei Grünlicht starteten, enorm beschleunigten und Richtung Karlstraße/Leonhardsberg davonbrausten. Die Streife des ADL hinterher.

Augsburger Polizist vor Gericht: "Wir hatten keine Chance aufzuholen"

„Wir hatten keine Chance aufzuholen“, erinnert sich der Hauptkommissar. Der Mercedes und der Golf seien rund 100 Stundenkilometer schnell gewesen – bei 50 km/h, die innerstädtisch erlaubt sind. Auf der Leonhardkreuzung bog der Golf links ab, der Mercedes raste weiter, er konnte schließlich von der Polizeistreife am Mittleren Lech gestoppt werden. Eine weitere Streife stellte dann auch den Golf-Lenker in der Frauentorstraße.

Illegale Autorennen - das ist die Rechtslage 1 / 3 Zurück Vorwärts Seit Oktober 2017 gilt der Paragraf 315 d des Strafgesetzbuchs. Er wurde eingeführt, nachdem bei mehreren illegalen Rennen Menschen getötet und schwer verletzt worden sind. Der Paragraf stellt „verbotene Kraftfahrzeugrennen“ unter Strafe.

Die Teilnahme an einem solchen Rennen wird mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft. Wer damit Leib und Leben einer Person gefährdet, muss sogar mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Bei einer gravierenden Verletzung oder beim Tod einer Person durch ein solches Rennen erhöht sich die mögliche Strafe auf bis zu zehn Jahre.

Ein Rennen muss nicht organisiert sein. Die Gerichte werten auch sogenannte spontane Ampelrennen als illegales Rennen. Es müssen auch nicht mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Es reicht auch eine Fahrt eines Autos „gegen die Uhr.“

Für die Polizei hatten sich die beiden Fahrer, möglicherweise auch stumm an der Ampel, verabredet, sich ein Rennen zu liefern. Die Staatsanwaltschaft klagte an. So saßen die beiden mutmaßlichen „Rennfahrer“, 26 und 28 Jahre alt, auf der Anklagebank. Die ungewöhnliche juristische Konstellation: Der Golf-Fahrer (Verteidiger: Ulrich Swoboda) hatte den zuvor ergangenen Strafbefehl bis auf die ausgesprochene Strafe akzeptiert, also den Tatvorwurf gestanden. Er machte keine weiteren Angaben.

Illegales Rennen in Augsburg: Angeklagter will normal losgefahren sein

Der Mercedes-Fahrer aber (Verteidiger: Matthias Rother) bestritt vehement, warf der Polizei sogar eine Lüge vor und behauptete, die Beamten seien mit gezogenen Pistolen auf ihn zugekommen. „Ich bin ganz normal losgefahren, habe kein Vollgas gegeben. Ich kannte den anderen Fahrer ja gar nicht“, sagte der 26-Jährige. Sein damaliger Beifahrer, 21, will überhaupt nichts mitbekommen haben. „Ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geschaut“.

Für Richterin Scheiwiller steht am Ende jedoch fest: Beide Raser haben sich ein illegales Autorennen geliefert. Die Geldstrafe für den Golf-Fahrer wird auf 3420 Euro (60 Tagessätze zu je 57 Euro) festgesetzt. Der Mercedes-Schumi muss 3600 Euro berappen (60 Tagessätze zu je 60 Euro). Beide Rennpiloten müssen außerdem noch einige weitere Monate auf ihren Führerschein verzichten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen