Illegales Autorennen durch Augsburg: 26-Jähriger verliert Führerschein

Zwei Autofahrer lieferten sich in Augsburg ein illegales Straßenrennen. Einen der Teilnehmer konnte die Polizei nun ermitteln. Nach dem zweiten Beteiligten wird noch gesucht.

Nur durch eine starke Bremsung konnte am Sonntag ein Autofahrer in Lechhausen einen Zusammenstoß verhindern. Bei der Einsatzzentrale meldete er anschließend seinen Verdacht, ein Seat und ein Porsche würden sich gerade ein illegales Autorennen liefern. Die hoch motorisierten Fahrzeuge drehten auf der Neuburger Straße auf, überholten und donnerten auf der Bundesstraße 2 Richtung Flughafen davon. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen 18.35 Uhr. Der Beinahezusammenstoß fand auf Höhe der Ampelanlage an der Bgm.-Wegele-Straße statt. Dort überholten die beiden Wagen die übrigen Fahrzeuge auf der Einfädelspur rechts und fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Blickfeld des Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer des grauen Seat Leon ST nach einiger Zeit schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion Ost gestellt werden. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Polizeiinspektion bittet unter der Tel. 0821/323-2310 um Hinweise auf den zweiten Fahrzeugführer, der mit einem schwarzen Porsche unterwegs war. Auch weitere Zeugen können sich dort melden. (sil)