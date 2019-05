17:54 Uhr

Illegales Rennen? Polizei stoppt zwei Autofahrer

In der Ackermannstraße haben sich zwei Autofahrer ein illegales Rennen geliefert. Als ein Rettungswagen kam, mussten sie stark abbremsen.

In Kriegshaber soll in der Nacht auf Montag ein illegales Autorennen abgehalten worden sein. Die Polizei berichtet, dass Zivilbeamte der Polizei gegen 1 Uhr auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein verbotenes Rennen beobachteten. Demnach waren ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 33-jähriger BMW-Fahrer beteiligt, die ihre leistungsstarken Autos verglichen haben sollen. Von der Kreuzung Kriegshaberstraße sollen sich beide mutmaßlich ein Wettrennen stadteinwärts geliefert haben, bis die Fahrer aufgrund eines kreuzenden Rettungswagens stark abbremsen mussten, heißt es von der Polizei. Noch in der Ackermann-Straße konnten die Polizisten beide Autos anhalten und die Fahrer kontrollieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten die Fahrerlaubnisse beider Fahrer sicher. Zudem wird gegen die beiden Raser wegen aller in Frage kommender Delikte ermittelt, so die Polizei. (jaka)

