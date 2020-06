vor 32 Min.

Im Augsburger Antonsviertel entsteht ein neuer Kindergarten

Plus Im Antonsviertel werden 99 Kita-Plätze im früheren Gemeinschaftshaus des Hintermayr-Stifts errichtet. Geplant sind drei Kindergarten- und eine Krippengruppe.

Ein Areal im Antonsviertel wandelt sich Zug um Zug: Vor eineinhalb Jahren ging das neue Servatiusstift in der Fritz-Hintermayr-Straße in Betrieb. Wenig später begann der Abbruch des nicht mehr sanierbaren Altbaus in der Windprechtstraße.

Auf dem 14.500 Quadratmeter großen Grundstück, das von Schertlinstraße, Localbahntrasse und der Bahnstrecke Richtung Inningen umgrenzt wird, entstehen seit diesem Frühjahr Wohnungen. Bauherr ist die Firma Klaus-Wohnbau. Geplant sind 135 Eigentums- sowie 58 geförderte Wohnungen, die durch die Wohnbaugruppe vermietet werden sollen. Ein Bezugstermin in zwei Jahren wird angepeilt.

Wo die neue Kindertagesstätte im Antonsviertel entstehen soll

Jetzt wird eine weitere Baustelle im Süden des Areals eröffnet: Die Fritz-Hintermayr’sche Altersheimstiftung baut das ehemalige Gemeinschaftshaus in ihrer Bungalowanlage zu einer Kindertagesstätte um. Die Einrichtung in der Fritz-Hintermayr-Straße soll Platz für 99 Mädchen und Jungen in drei Kindergarten- und einer Krippengruppe bieten. Der Umbau beginnt am 15. Juni.

Mit dem Projekt will die Stiftung nach Angaben der Stadt einen Beitrag zur Verbindung der Generationen leisten und das Angebot an Kita-Plätzen im Quartier verbessern. (bau/AZ)

