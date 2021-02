07:11 Uhr

Im Augsburger Rathaus steht jetzt ein Stadtmodell zum Anfassen

Im Augsburger Rathaus steht seit Kurzem ein sogenanntes Blindentastmodell der Stadt. Sehbehinderte können so die Stadt gleichsam erfühlen.

Die Nachbildung der Augsburger Innenstadt soll es blinden Besuchern ermöglichen, Gebäude zu ertasten. Das Modell im Rathaus ist aber für alle zugänglich.

Von Stefan Krog

Im Rathaus neben dem Eingang vom Rathausplatz aus steht seit Kurzem ein Miniaturmodell der Innenstadt. Es handelt sich um eine 2,40 mal 1,40 Meter große Miniatur aus Bronze, die zum Anfassen gedacht ist. Sie soll es blinden Besuchern ermöglichen, die Stadt und ihre Gebäude zu "begreifen", ermöglicht allen Touristen und Einheimischen aber auch einen interessanten Überblick über das Relief der Innenstadt.

Die Standortsuche für das von den Rotariern gestiftete Modell zog sich über längere Zeit, nachdem die Standorte Martin-Luther-Platz, Ernst-Reuter-Platz und der kleine Welser-Platz in der Annastraße durchfielen. Das Modell hat den Maßstab 1:1000. Herausgehobene Gebäude sind sowohl in gewöhnlicher als auch in Brailleschrift gekennzeichnet.

Der Bildhauer Egbert Broerken hat das Augsburger Stadtmodell angefertigt

Der Bildhauer Egbert Broerken aus Westfalen hat bereits mehr als 100 derartiger Modelle hergestellt. Er benötigt nach eigenen Angaben im Schnitt ein Dreivierteljahr, bis er die Stadt und ihre Gebäude vermessen und abmodelliert hat. Ähnliche Modelle in der Region stehen auch in Nördlingen, Günzburg und Landsberg. Bei der Herstellung werden vom Bildhauer kleine Wachsnachbildungen der Gebäude hergestellt, die dann in einen Bronzeguss umgewandelt werden.

