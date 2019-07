00:32 Uhr

Im „Beichtstuhl“ mit Polizei und Rechtsanwalt

Im Rahmen der Aktionstage „Peace Out!“ des Stadtjugendrings beschäftigten sich Jugendliche vier Tage lang im Reese-Park mit verschiedenen Gesichtspunkten des Themas Freiheit

Von Oliver Wolff

Wie fühlt es sich eigentlich an, Handschellen angelegt zu bekommen? Das und weitere Aktionen konnten Jugendliche vergangene Woche bei „Peace Out!“, einer viertägigen Veranstaltungsreihe des Stadtjugendrings (SJR) im Reese-Park, erfahren. Das Rahmenprogramm war ein Beitrag zum Augsburger Friedensfest. Der Gegenstand des SJR-Events: Freiheit. Judith Erdle, pädagogische Mitarbeiterin im Jugendhaus r33 erklärt: „Wir haben nach Themen gesucht, die für die Jugendlichen nicht nur interessant, sondern auch relevant sind.“ So stand ein Nachmittag unter dem Motto „Freiheit vs Recht“. Dazu wurden Ralf Reitgaßl, Polizeihauptmeister der Inspektion Pfersee, und Helmut Linck, Rechtsanwalt aus Augsburg, eingeladen. Interessierte Jugendliche konnten Fragen an beide stellen.

Bei 35 Grad im Schatten und kostenlosen Getränken sowie Eis suchten im Verlauf des Aktionstages rund 30 Jugendliche den SJR-Stand im Reese-Park auf. Bevor es in den „Beichtstuhl“, einen aufgebauten Pavillon mit Trennwand, ging – dort konnten die Heranwachsenden anonym und ohne Blickkontakt Fragen an den Polizisten und den Rechtsanwalt stellen – gab es zuerst eine allgemeine Fragerunde. Die Jugendlichen wollten zum Beispiel wissen, was es koste, am Spielplatz zu rauchen. Der 18-jährige Leon fragte: „Wie viel kostet ein Anwalt, und wann brauche ich ihn?“ Rechtsanwalt Linck gab den Jugendlichen einen Tipp mit auf den Weg: „Ihr könnt einen Beratungshilfeschein beim Amtsgericht beantragen.“ Mit einem Beratungshilfeschein bekommen Mittellose eine kostenlose Rechtsberatung bei einem Anwalt. Wichtig sei eine Ersteinschätzung, ab wann man überhaupt einen Anwalt braucht, so Linck. Der 30-jährige Rechtsanwalt veranstaltet in Kooperation mit dem SJR immer wieder kostenlose Rechtsberatungen. Dabei gehe es meistens um jugendtypische Vergehen wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigung oder Schwarzfahren.

Auch Polizist Ralf Reitgaßl arbeitet eng mit den Jugendzentren und Schulen zusammen. Es sei vor allem wichtig, dass der Erstkontakt der Jugendlichen mit der Polizei in einer lockeren und zwanglosen Atmosphäre geschehe und nicht, wenn es schon zu spät ist und sie im Fokus der Polizeiermittlungen stünden, so der 46-Jährige. „Kontakte pflegen ist das A und O.“ Reitgaßl kennt viele Jugendliche im Stadtteil beim Vornamen und weiß manchmal sogar über ihre privaten Probleme Bescheid. Mobbing und familiäre Konflikte seien Themen, die präventiv angegangen werden müssen. Gerade Minderjährige brauchen Reitgaßls Unterstützung. Der Jugendsachbearbeiter der Polizei ist also nicht nur Polizist, sondern auch Freund und Helfer.

Themen Folgen