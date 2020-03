vor 21 Min.

Im Jugendhaus Lehmbau geht es ums Bereitsein

Alexander Stumpf tritt in die Fußstapfen seines Vaters und organisiert improvisiertes Musizieren mit Textvorträgen. Das Publikum benotet die Beiträge und vergibt damit interessante Preise

Von Bernd Hohlen

Ganz im Süden von Augsburg, fast an der Grenze zu Kissing, befindet sich der Lehmbau. Ein Jugendhaus, das 1989 von über hundert jugendlichen Arbeitslosen für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Gesamtkirchengemeinde gebaut wurde. Es ist das Haus, in dem es schon einmal vorkommt, „dass eine Katze über die Bühne läuft oder Schafe in der Ferne blöken“, sagt Alexander Stumpf, der hier an der Seite seines Vaters Stefan Stumpf aufwuchs, der dem Lehmbau viele Jahre als Leiter vorstand. Doch die Ferne ist ganz nah.

Denn an der Mittenwalder Straße gibt es nur noch Felder, Bäume, ein paar Nachbarn, den Kuhsee und im Sommer Schafe. Die Nachbarn sind immer da und manchmal beschweren sie sich, wenn es zu laut wird. Besonders wenn ein Open-Air ansteht. So wie am vergangenen Freitag. Nur das Wetter war so grauslich, dass die Veranstaltung ins Haus verlegt wurde. Geplant war eine Jamsession, also improvisiertes Musizieren und Textvortrag auf der Bühne, die vom Publikum mit Zahlentafeln benotet wurde. Sogar eine Musikgruppe aus Würzburg war angekündigt, die recht preiswert anreisen konnte, denn Instrumente und das Bühnen-Equipment mit Licht, Mikrofonen und Mischpult wurde vom Lehmbau gestellt.

Wenn man sich bei Dunkelheit dem Lehmbau nähert, mutet das bei den etwas Älteren wie eine Zeitreise in die 70er-Jahre an. Es gibt vor dem Haus ein kontrolliertes, offenes Feuer, um das sich ein paar junge Menschen versammelt haben. Innen wartet eine farbenprächtig ausgeleuchtete Bühne. Davor herrscht ein buntes Durcheinander, eine jugendliche Unordnung, die allen Anforderungen wilder Zeiten entspricht. Auf der Bühne erscheint Alexander Stumpf, der im Lehmbau als Ehrenamtlicher arbeitet. Er moderiert diesen Abend im unauffälligen braunen Hemd, mit Fliege um den Hals.

Ein bisschen Peter Alexander schadet nicht, der ist Kult. Hier kann heute Abend jeder gewinnen oder verlieren. „Punk vor Schlager oder Schlager vor Punk“, sagt Alexander Stumpf und bürstet damit jeden Purismus gegen den Strich. Und das ist natürlich anders als in den 70er-Jahren, wo es nur Puristen gab. Der Abend ist noch sehr jung und der Moderator muss das Publikum etwas überreden, auf die Bühne zu kommen. Damit das Eis bricht, greift er selbst zur Gitarre.

Ein Schlagzeuger mit gebrochenem Arm spielt einhändig und begleitet souverän zwei Sänger, die gute Laune verbreiten. Hier zählt: Dabeisein und Bereitsein. Es ist wirklich keine Veranstaltung für Miesepeter. Wer sich auf die Bühne traut und dem Publikum gefällt, kann gewinnen. Einen Auftritt beim Stac-Festival, gefolgt von einem Aufnahmetag im Musikstudio Faceline oder Wochenendtickets für das Funky-Forest-Festival. Den Eintritt zu dieser Jamsession kann jeder selbst bestimmen; für die Verpflegung des Abends sorgten die Ehrenamtlichen des Lehmbaus.

