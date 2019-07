09:22 Uhr

Im Lauf des Mittwochs wieder freie Fahrt auf der B17

Auf der B17 kam es in den vergangenen zwei Wochen zum Dauerstau.

Nach gut zwei Wochen Bauzeit verschwindet das Nadelöhr auf Höhe des Messegeländes. Doch die nächste Baustelle kündigt sich bereits an.

Autofahrer auf der B17 haben ab Mittwoch auf Höhe des Messegeländes wieder freie Fahrt: Nach gut zwei Wochen Bauzeit wird am Mittwoch im Lauf des Tages im Abschnitt zwischen Eichleitnerstraße und Messe die neue Fahrbahn fertig. Während der Bauzeit gab es auf der B17 und auf diversen Ausweichstrecken im Stadtgebiet Dauerstau, weil die Fahrbahn auf eine Spur je Richtung verengt war. Ursprünglich waren für die Arbeiten drei Wochen eingeplant, allerdings sei es gelungen, die Zeit um vier Tage zu verkürzen, so das Staatliche Bauamt. Insgesamt wurden um die 10000 Tonnen Asphalt auf der 1,5 Kilometer langen Strecke verarbeitet. Erneuert wurden auch die Auf- und Abfahrtsrampen. Allerdings ist an der Anschlussstelle Messe die Auffahrt Richtung Donauwörth erst ab Donnerstag möglich, weil noch Restarbeiten zu erledigen sind.

Allzu lange können Autofahrer sich aber nicht freuen. In der dritten und vierten Augustwoche ist geplant, die Fahrbahn der B17 auf Höhe Stadtbergen zu erneuern. In diesem Abschnitt wird der Verkehr einspurig laufen. Mit Staus auf der Bundesstraße und Umgehungsstrecken ist zu rechnen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Leitershofer Straße und der Bgm.-Ackermann-Straße. (skro)

