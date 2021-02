vor 49 Min.

Im Park der Haag-Villa in Augsburg werden 20 Bäume gefällt

Plus Das Eschentriebsterben hat sich auch im Park der Augsburger Haag-Villa ausgebreitet, es müssen Bäume gefällt werden. Wird sich das schöne Ambiente für Besucher der Villa ändern?

Von Eva Maria Knab

Die alte Villa Haag nahe dem Jakobertor ist ein besonderer Ort. In dem Prachtbau ist Augsburgs einziges Zwei-Sterne-Lokal zu finden. Das denkmalgeschützte Gebäude steht in einem grünen Park mit vielen alten Bäumen. Ein Teil von ihnen muss nun wegen einer Baumkrankheit, dem Eschentriebsterben, gefällt werden. Die Baumfäller sollen an diesem Donnerstag anrücken.

Das Eschentriebsterben geht auf einen Pilzbefall zurück, der europaweit zum massenweisen Absterben der Bäume führt. Auch in Augsburg mussten in den vergangenen Jahren viele Eschen fallen. Wie die Stadtwerke (SWA) mitteilen, sind jetzt auch Fällungen auf dem Gelände an der Johannes-Haag-Straße notwendig. Die Bäume seien extrem geschädigt und nicht mehr standsicher.

Baumfällungen in Augsburg: Ein Gutachter ist vor Ort gewesen

Sprecher Jürgen Fergg sagt, "ein externer Gutachter hat jeden einzelnen Baum intensiv untersucht, Sicherungsmaßnahmen sind leider nicht möglich." Die Verkehrssicherheit für Besucher der Haag-Villa und Bewohner der benachbarten Wohnanlage sei nicht mehr gegeben. Von knapp 90 Bäumen im Park müssten deshalb rund 20 Bäume gefällt werden. Die betroffenen Eschen stehen vor allem an der westlichen Grundstücksseite zur Wohnbebauung der Wohnbaugruppe hin, einige auch entlang des Schäfflerbachs.

Das Eschentriebsterben 1 / 4 Zurück Vorwärts Auslöser Der Pilz „Hymenoscyphus fraxineus“ mit seiner Nebenfruchtform „Chalara fraxinea“ beeinträchtigt massiv die Entwicklung der in Europa verbreiteten Gemeinen Esche.

Herkunft Ursprünglich stammt der Pilz wohl aus Japan, in Bayern wurde die durch ihn ausgelöste Krankheit erstmals im Herbst 2008 beobachtet. Inzwischen kommt das Eschentriebsterben in ganz Europa vor.

Symptome Zunächst verfärben sich die Blätter eines erkrankten Baums ungleichmäßig, worauf Rinde und Holz an den Trieben absterben. Dies setzt sich im späteren Verlauf in weiteren Teilen der Esche fort. Bei älteren Bäumen kann es mehrere Jahre dauern, bis er vollständig abgestorben ist.

Bekämpfung Eine direkte Bekämpfung des Eschentriebsterbens, etwa durch Fungizide, ist nicht möglich, da der Pilz weit verbreitet ist und sich der Infektionszeitraum über Monate hinzieht. (cgal)

Die Fällarbeiten im Park sollen jetzt am Donnerstag und Freitag laufen. Darüber hinaus sind an etlichen Bäumen Pflegeschnitte vorgesehen. Auch Buschwerk wird zugeschnitten. Ersatzpflanzungen für einen natürlich gestalteten Gehölzstreifen seien in etwa gleicher Anzahl vorgesehen, so die Stadtwerke.

Auch Bäume am Betriebsgelände neben der Haag-Villa fallen

Werden sich die Fällungen auf das schöne grüne Ambiente rund um die Haag-Villa mit ihrem Sterne-Lokal auswirken? Fergg sagt, nachdem in dem Park fast 90 Bäume stehen und knapp 20 wegfallen, ändere sich an dem Charakter grundsätzlich nichts, für die Gäste des Restaurants "August" auch nicht. Die Bäume würden ziemlich eng stehen.

In Zuge der Arbeiten sollen auch drei geschädigte Bäume auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke an der Johannes-Haag-Straße fallen. Auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke an der Lechhauserstraße müssen außerdem rund zehn Bäume für einen Neubau der Verkehrsleitstelle weichen. Sie sollen durch Neupflanzungen in etwa gleicher Zahl ersetzt werden.

