Im Perlachturm werden bald Currywürste verkauft

Plus Heino Steinker betreibt das „Almdorf“ auf dem Plärrer. Nun eröffnet er am Rathausplatz in Augsburg einen neuen Imbiss - im Perlachturm.

Von Jörg Heinzle

Die Augsburger kennen den Schausteller Heino Steinker vom Plärrer. Mit seiner Frau Gaby betreibt er dort seit einigen Jahren das „Almdorf“ – einen Imbissstand mit einem größeren, teils überdachten Biergarten. Auch auf dem Christkindlesmarkt ist das Paar mit einem Wurststand vertreten. Künftig wird es ihre Würste auch ganzjährig in Augsburg geben. An prominenter Stelle.

Die Steinkers haben den ehemaligen Juwelierladen Jaufmann im Perlachtrum gepachtet und bauen ihn aktuell zu einem Imbiss um. Heino Steinker sagt, er habe sich schon länger überlegt, sich ein festes Standbein in Augsburg aufzubauen. Rund 100 Tage im Jahr ist er mit seiner Frau unterwegs – bei Volksfesten und Märkten. Wie gut die Geschäfte laufen, hängt auch stark vom Wetter ab. Als Heino Steinker erfuhr, dass die Goldschmiede Jaufmann schließen wird, bemühte er sich sofort um einen Kontakt. Das Geschäft, das direkt an den Perlachturm angebaut ist, gehört – anders als der Turm selbst – nicht der Stadt, sondern einer privaten Erbengemeinschaft. Steinker steigt als Nachmieter der Goldschmiede ein. Perlachturm: Platz zum Sitzen gibt es in dem Augsburger Laden nicht Der Laden ist klein, mit nur rund 25 Quadratmetern Grundfläche. Sitzen kann man dort künftig nicht. „Dafür ist einfach kein Platz“, sagt Heino Steinker. Wurst und Pommes gibt es zum Mitnehmen. „Steinkers im Perlach“ soll der Imbiss heißen, ergänzt um das Kürzel BBC. Das steht für Bratwurst, Bosna, Currywurst. Die Lage im Perlachturm hält Heino Steinker für ideal. In der direkten Umgebung gebe es keinen vergleichbaren Imbiss. Dazu komme, dass er Rathausplatz ein beliebter Treffpunkt ist – für Einheimische wie für Besucher. Heino Steinker. Bild: Katharina Müller Damit dort, wo bisher Schmuck verkauft worden ist, Würste gegrillt werden können, ist ein umfangreicher Umbau nötig. Derzeit laufen die Arbeiten. Eine Küche muss eingebaut werden. Zunächst aber musste ein tonnenschwerer, massiver Tresor raus. Den benötigt ein Imbiss im Unterschied zu einem Juwelierladen nicht. Anfang August soll es losgehen - sobald der Umbau fertig ist Ihre Stände auf Festen und Märkten werden die Steinkers nicht aufgeben. „Da bleibt alles beim Alten, auch beim Almdorf auf dem Plärrer“, sagt der Schausteller, dessen Familie seit über 100 Jahren Volksfeste bereist. Deshalb werden die Steinkers auch nicht ständig selbst im Perlach-Imbiss stehen. „Sobald wir in Augsburg sind, werden wir aber natürlich auch in das Geschäft schauen.“ Den genauen Eröffnungstermin kann Heino Steinker noch nicht nennen. Es hängt davon ab, wie schnell der Umbau abläuft. Momentan rechnet er damit, dass Anfang August die ersten Würste am Perlach gebrutzelt werden.

