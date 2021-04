Im Streit um Villa im Thelottviertel läuft nun ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren

Plus Wurde die geschützte Buche an der vom Abriss bedrohten Villa im Thelottviertel beschädigt? Die Stadt Augsburg hat ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Der Streit um die "rote Villa" im Thelottviertel entwickelt sich immer mehr zum Krimi. Aktuell geht es nicht nur um Frage, ob der Eigentümer das kürzlich unter Denkmalschutz gestellt Gebäude abreißen darf, um an seiner Stelle einen größeren Neubau zu errichten. Der Antrag auf Abbruch des Baudenkmals läuft und ist noch nicht entschieden. Auch über mögliche Schäden an einem großen alten Baum neben der Villa gab es zuletzt öffentliche Debatten. Nach neuesten Angaben der Stadt wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Wie das Umweltreferat mitteilt, gab es im Sommer 2020 einen Hinweis von Bürgern, dass der Baum an der Perzheimstraße wohl unsachgemäß geschnitten wurde. Daraufhin sei die städtische Naturschutzbehörde vor Ort gewesen und habe die Schäden bestätigt. In der Folge sei ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden. Laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) liegen noch keine Ergebnisse vor. "Da wir uns in einem laufenden Verfahren befinden, können wir derzeit dazu keine Aussagen machen."

Streit um Buche neben der alten Villa im Thelottviertel in Augsburg

Der Villen-Eigentümer weist auf Anfrage unserer Redaktion den Verdacht zurück, dass der Buche Schäden zugefügt worden sein könnten. Er betont, die Buche sei nach Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde zuletzt 2019 von einer qualifizierten, für Augsburg zugelassenen Fachfirma geschnitten worden, wie auch bereits zuvor.

Zwar habe es 2020 eine Anhörung bei der Stadt wegen des Baumschnitts gegeben, so der Eigentümer. "Wir haben dann die Rechnung der Firma beigelegt und seitdem nie mehr etwas gehört, damit war die Sache erledigt." Er betont weiter, dass kein Bußgeld verhängt worden sei. Aus seiner Sicht sind damit alle Vorwürfe vom Tisch.

Allerdings ist das Ordnungswidrigkeiten-Verfahren noch nicht abgeschlossen. Die lange Dauer erklärt Referent Erben damit, dass die Stadt die Rotbuche Anfang dieses Jahres erneut geprüft habe. Auslöser sei eine Mitteilung der Bürgerinitiative Bismarckviertel gewesen. Nach Angaben des Umweltreferats war es auch nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits vor rund zehn Jahren sei die Buche sehr stark gekappt worden. Dabei habe sie Schäden abbekommen, die geahndet worden seien. Bäume wie dieser stehen in Augsburg unter besonderem Schutz. Seit vielen Jahren gibt es eine städtische Baumschutzverordnung. Sie wurde zuletzt noch verschärft, um wertvolles Grün in Augsburg zu erhalten.

Kritiker wollen prägende Gebäude und Bäume in historischen Vierteln erhalten

Der Streit um die geschützte Buche neben der "roten Villa" ist noch aus einem anderen Grund brisant. Bürger aus dem Bismarckviertel kämpfen seit einigen Monaten darum, prägende Gebäude und Grün in historischen Augsburger Wohnvierteln besser zu schützen. Ziel müsse sein, das gewachsene Stadtbild trotz Baubooms zu erhalten, so die Initiative. Sie hatte auch wegen der "roten Villa" im Thelottviertel und der benachbarten Buche Alarm geschlagen.

Vermutet wurde, gestützt auf Informationen von Anwohnern und die Einschätzung eines Landschaftsgärtners, dass dem Baum vorsätzlich schwere Schäden durch Rückschnitte zugefügt worden seien. Als der Eigentümer des Grundstücks daraufhin mit einer Strafanzeige drohte, zog die Initiative ihre Kritik zurück. Sie hatte jedoch auf eine professionelle Überprüfung des Baumes durch Fachleute der Stadt gehofft.

