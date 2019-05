vor 56 Min.

Im Windprechtpark sollen Rinder weiden

Noch ist der Windprechtpark beim Servatius-Stift für Besucher geschlossen. Die Stadt arbeitet nun zusammen mit dem Freistaat an einer Lösung, wie die Grünanlage mit ihrem wertvollen Baumbestand zumindest teilweise wieder geöffnet werden könnte.

Von Eva Maria Knab

Wie viel Ruhe braucht ein Park, in dem seltene Vögel und Fledermäuse in alten Bäumen leben? Und kann es richtig sein, Anwohnern mit Zäunen und Mauern den Zugang zu dieser grünen Oase in ihrer Nachbarschaft zu verwehren? Um diese Streitfragen geht es beim Augsburger Windprechtpark. Geht es nach den Plänen der Stadt, könnte es bald einen Ausweg aus dem Dilemma geben.

Die Grünanlage, um die es geht, liegt nahe dem Servatius-Stift. Sie ist rund 1,7 Hektar groß und gehört zu einem großen Teil dem Freistaat Bayern. Früher war es der Park eines Lazaretts an der Windprechtstraße. Anwohner sind dort viele Jahre lang spazieren gegangen, darunter auch sehr viele Senioren aus umliegenden Einrichtungen.

Die Stadt hatte das Areal vorübergehend gepachtet, doch der Vertrag mit dem Freistaat lief aus. Seit knapp drei Jahren ist der größte Teil des Parks aus Sicherheitsgründen nicht mehr öffentlich zugänglich. Grund: Ein Gutachten der Immobilien Freistaat Bayern zum Baumbestand hatte ergeben, dass zahlreiche Bäume gefällt werden müssten, um den Windprechtpark wieder verkehrssicher für Besucher zu machen.

Über die aktuelle Situation sind viele Nachbarn sehr unglücklich. Sie können nicht in den Park hinein. Andererseits ist das Areal mit seinen großen alten Bäumen aus städtischer Sicht naturschutzfachlich von außerordentlich großer Bedeutung. Es ist als Biotop kartiert. Es soll dort möglichst wenig Eingriffe in die Natur geben. Umweltreferent Reiner Erben will sich nun auf Anregung der ÖDP und der Grünen für ein Konzept einsetzen, das Arten- und Baumschutz mit Naherholung für die Anwohner verbindet. „Wir müssen eine sinnvolle Lösung finden“, sagte Erben (Grüne) im Umweltausschuss.

Wie diese Lösung aussehen könnte, erklärte Nicolas Liebig vom städtischen Landschaftspflegeverband. Danach hat die Immobilien Freistaat Bayern (imby) darum gebeten, dass der Bayerische Naturschutzfonds den ökologisch wertvollen Park übernimmt. Der Naturschutzfonds würde sich dann für die Betreuung der Grünanlage einen Partner vor Ort suchen. Und das könnte in Augsburg die städtische Landschaftspflege sein.

Liebig kann sich ein Konzept vorstellen, wonach der größte Teil des Parks mit Weiderindern oder Ziegen beweidet würde. Sie wären in einem abgezäunten Bereich unterwegs. Besucher könnten die Weidetiere von einem kleinen öffentlichen Rundweg aus beobachten und sich auf Infotafeln über das Projekt „Weidestadt Augsburg“ informieren. Im Norden des Areals könnte es zudem einen kleinen Aussichtspunkt geben. „Das wäre eine große Attraktion“, sagte Liebig.

Viele Stadträte im Umweltausschuss würden diese Lösung begrüßen. Sie sprachen von einer guten Lösung, um den Park für Nachbarn wieder erlebbar zu machen. Jetzt kommt es aber erst einmal darauf an, wie es weitergeht. Nach Auskunft der Stadt ist die Übernahme durch den Bayersichen Naturschutzfonds noch im Gang. Der Prozess werde spätestens Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, hofft Liebig. Vor einer Übernahme müsste die imby noch die bestehende Mauer sanieren und für eine Verkehrssicherung entlang der Windprechtstraße sorgen.

Danach könnte sich der Naturschutzfonds eine moderate gesteuerte Öffnung des Parks in Teilbereichen vorstellen. Vorrangig soll aber auch dann der Arten- und Biotopschutz in der Grünanlage bleiben. Sollte das alles in der vorgesehenen Zeit klappen, könnte die städtische Landschaftspflege ab dem kommenden Jahr das Management der Fläche übernehmen – und künftig dort seine „Umweltbildungsrinder“ weiden lassen. Für diese Tiere sei die Gefahr, die von herabfallendem Totholz ausgeht, vergleichsweise gering, sagte Liebig.

