vor 19 Min.

Immer wieder sonntags fährt die Linie 32 kostenlos

Stadtwerke ziehen eine erste Bilanz der Aktion, die das Verkehrschaos im Spickel abmildern soll. Es geht um die Parkplätze am Zoo.

Von Michael Hörmann

Es ist ein ungewöhnliches Angebot der Stadtwerke, für das sie selbst in die Tasche greifen: Fahrten mit der Buslinie 32 sind an Sonntagen auf der gesamten Strecken kostenlos. Der Bus verkehrt zwischen Universitätsklinikum und Zoo. Erstmals kam das Angebot am ersten April-Wochenende zum Zug. Nun legen die Stadtwerke eine erste Zwischenbilanz vor. Sprecher Jürgen Fergg sagt auf Anfrage: „Auf die Zahl der Fahrgäste, die die Linie 32 zum Zoo nutzen, hat das kostenlose Angebot an Sonntagen sowie Karfreitag und Ostermontag kaum Auswirkungen.“ An den Osterfeiertagen sei die Fahrgastzahl ähnlich hoch gelegen, wie an den beiden Sonntagen vor Einführung der kostenlosen Nutzung. Konkrete Fahrgastzahlen nennt Fergg nicht. Er sagt: „Die maximale Zahl an Fahrgästen pro Bus lag bei 80 Personen, sodass in den Bussen immer noch Platz war.“

Staus und Ärger von Anwohnern: Es lag an einer Baustelle

Dis kostenlose Fahrt mit dem 32er-Bus ist ein Baustein im Verkehrskonzept, das zum Ziel hat, die Verkehrslage rund um den Zoo und in den Wohngebieten im Spickel zu entzerren. Eine Baustelle an der Kreuzung Friedberger Straße, Siebentischstraße und eine damit verbundene Änderung der Verkehrsführung hatte im März für mächtig Ärger gesorgt. Autofahrer, die zum Zoo wollten oder nach dem Zoo-Besuch zurückfuhren, standen ewig lang im Stau. Die Wohngebiete waren zudem zugeparkt. Der Bus der Linie 32 kam nicht voran, weil er ebenfalls im Stau stand.

Die Stadt reagierte auf die Beschwerden. Zum einen kontrollieren Mitarbeiter des Ordnungsdienstes ACO die Zufahrt. Sollten die Zoo-Parkplätze belegt sein, wird die Zufahrt gesperrt. Es gibt zusätzliche Parkplätze. Autofahrer werden an diese verwiesen. Somit ist gewährleistet, dass der Bus zügiger vorankommt. Stadtwerke-Sprecher Fergg sagt: „Die Verkehrsregelung durch den ACO ist aus unserer Sicht sehr positiv.“ Bis auf einzelne kürzere Verzögerungen sei der Verkehrsfluss gut: „Und damit kam auch der Bus 32 gut voran.“

