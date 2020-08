vor 2 Min.

Immobilienpreise: Neubauwohnungen werden deutlich teurer

Wenn in Augsburg aktuell Mehrfamilienhäuser gebaut werden, dann sind bei den frei finanzierten Wohnungen auch Preise von etwa 6000 Euro pro Quadratmeter möglich. Zuletzt stiegen die Preise massiv.

Plus Inzwischen sind in Augsburg bei Neubauwohnungen Quadratmeterpreise zwischen 5000 und 6000 Euro realistisch. Das hat auch Folgen für das Mietniveau. Speziell für Familien wird es eng.

Von Stefan Krog

Die Immobilienpreise in Augsburg sind zwischen vergangenem Herbst und dem Frühjahr 2020 gestiegen, im Segment von Neubauwohnungen sogar weit drastischer als bisher. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Auswertung des Maklerverbandes IVD. Die Corona-Krise, die erst nach Ende des Untersuchungszeitraums durchschlug, habe aufs Preisniveau bisher keine großen Auswirkungen gehabt. „Vielleicht läuft der Preisanstieg jetzt etwas gedämpfter, aber es gibt keine Anzeichen, dass Preise sinken“, sagt der Augsburger Makler Florian Schreck, Vorstandsmitglied im IVD-Süd.

5440 Euro pro Quadratmeter werden fällig

Am massivsten ist die Steigerung bei neuen Eigentumswohnungen. Hier gab es Steigerungen von 4670 Euro pro Quadratmeter (Herbst 2019) auf 5440 Euro (Frühjahr 2020; jeweils guter Wohnwert) – das sind 16 Prozent. Die Preise sind real, wenn man einen Blick auf aktuell vermarktete Wohnprojekte in Augsburg wirft. Hier läuft es auch auf Preise von mehr als 6000 Euro pro Quadratmeter hinaus.

Preisspirale schlägt auch auf den Mietmarkt durch

Die Preisspirale trifft zudem Bestandswohnungen und schlägt ebenso am Mietmarkt durch, wenn auch nicht so gravierend. Speziell bei Bestandswohnungen gab es zuletzt keine riesigen Sprünge mehr (siehe Info) – wohl auch, weil in Augsburg ein Niveau erreicht ist, das sich nicht mehr ohne Weiteres steigern lässt. Bei Neubauwohnungen ziehen die Mieten hingegen weiterhin an – wer als Vermieter teuer gekauft hat, muss zwangsläufig teuer vermieten.

Ein Drittel der Wohnungen wird für höchstens zehn Euro inseriert

Dass die Mieten steigen, registriert auch die Wohnbaugruppe der Stadt. Eine Auswertung von Mietanzeigen in unserer Zeitung und bei Immobilienscout24 fürs vergangene Jahr kommt zum Ergebnis, dass nur knapp die Hälfte der inserierten Wohnungen bei höchstens elf Euro liegt. Nicht einmal ein Drittel der Wohnungen ist für höchstens zehn Euro Quadratmetermiete zu haben (vor fünf Jahren galt das in Augsburg noch als Schallgrenze).

Die Tendenz zur Steigerung, so die Wohnbaugruppe, habe sich 2020 fortgesetzt. Allerdings, schränkt Sprecherin Andrea Wolf ein, handle es sich um Angebotsmieten, bei denen nicht klar sei, ob sie tatsächlich erzielt wurden. Die Wohnbaugruppe liegt mit ihren Mieten von sechs Euro deutlich unter dem allgemeinen Niveau, hat aber Wartelisten für die 10.000 Wohnungen.

30 Prozent des Einkommens gehen für die Miete weg

Speziell für Familien wird das Thema zunehmend zum Problem. Das Suchportal „immowelt“ errechnete vor Kurzem für 79 deutsche Großstädte, wie viel Anteil des Netto-Einkommens eine vierköpfige Familie für eine neu gemietete Wohnung zu zahlen hat. Augsburg kommt dabei nicht gut weg, was am vergleichsweise geringen Lohnniveau, aber auch an den steigenden Mieten liegen dürfte.

30 Prozent des Nettoeinkommens muss demnach eine Familie (Eltern mit Berufsabschluss) in Augsburg für die Wohnung zahlen (bei Akademikern 22 Prozent, bei Ungelernten 39 Prozent). Das ist über dem Durchschnitt. Augsburg liegt damit unter den Top 20 der deutschen Städte. Eine Faustregel besagt, dass die Miete unter einem Drittel des Netto-Einkommens liegen sollte.

Augsburger Immobilienmarkt: Kapitalanleger sind auf dem Vormarsch

Man merke, sagt Makler Schreck, dass Kurzarbeit und die wirtschaftliche Lage Miet- und Kaufinteressenten beschäftigen. Allerdings, so Prof. Stephan Kippes vom IVD-Marktforschungsinstitut, habe dies auf die Preise keine Auswirkungen. „Jetzt sind halt nur noch 15 statt 20 Interessenten da, aber letztlich reicht es ja, wenn einer in der Lage und dazu bereit ist, den verlangten Preis zu bezahlen“, so Kippes.

Was den Immobilienkauf betrifft, seien Eigennutzer etwas vorsichtiger. Das werde aufgefangen durch private Kapitalanleger, die eine Wohnung oder ein Reihenhaus kaufen wollen, um es zu vermieten. Angesichts der Situation auf den Aktienmärkten setzten viele Anleger auf eine Anlage in Beton, so Kippes.

676 Wohnungen wurden im vergangenen Jahr in der Stadt Augsburg fertig

Laut Statistischem Landesamt wurden in der Stadt im vergangenen Jahr 676 Wohnungen fertig. In den Vorjahren lagen die Zahlen bei mehr als 1000. Die Fertigstellung größerer Projekte ist in diesem Jahr nicht abzusehen, wobei es mehrere größere Wohnbauprojekte gibt, die 2021 bezogen werden können.

Zahl der Baugenehmigungen steigt

Mittelfristig könnten es auch wieder mehr werden. Im vergangenen Jahr wurden Baugenehmigungen für 1700 Wohnungen erteilt – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Die hohe Zahl resultiert aber auch daraus, dass darunter relativ viele Ein-Zimmer-Apartments sind, die für Anleger attraktiv sind.

Inwieweit all diese Wohnungen gebaut werden, ist eine andere Frage. Wie berichtetverschob die Firma Instone zuletzt coronabedingt ihr Projekt am Hauptbahnhof mit knapp 400 Wohnungen.

