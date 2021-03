vor 34 Min.

Impfaktion in Augsburg: Bettlägerige Patienten sollen sich registrieren lassen

Seit dieser Woche fahren in Augsburg Impfteams zu bettlägerigen Menschen nach Hause. Doch weil sich zu wenig Impfwillige registrieren lassen, stockt die Aktion. Wie es weitergehen soll.

Von Fridtjof Atterdal

Einsatzfahrzeuge, Impfteams und Impfstoffe stehen bereit - doch noch fehlt es an bettlägerigen Impfwilligen. Die Impfaktion der Stadt ist abrupt ins Stocken geraten, weil sich zu wenige Menschen für eine Impfung zuhause registrieren lassen. "Wir wissen einfach nicht, wo die bettlägerigen Menschen sind", klagt Stephan Hampel von der Bäuerle-Ambulanz.

Seit dieser Woche werden in Augsburg Menschen geimpft, die das Bett nicht verlassen können. Wer sich zuhause gegen Covid-19 impfen lassen möchte, sollte sich umgehend für die Impfung registrieren lassen, so die Stadt. Im Gegensatz zum üblichen Vorgehen sollen sich Interessenten für die Hausimpfung nicht über die Software Bayimco registrieren lassen, sondern direkt im Impfzentrum anrufen, betont Stephan Hampel von der Bäuerle-Ambulanz. Hintergrund ist, dass Bayimco keine eigene Erfassungsmöglichkeit für Bettlägerigkeit hat und die Angemeldeten sonst in den normalen Impfprozess eingeschleust werden. Die Registrierung erfolgt über die Telefonnummer 0821/78986894.

Augsburg: Ein mobiles Impfteam kommt nach Hause

Die Impfung übernimmt ein mobiles Impfteam, das zu der betreffenden Person nach Hause kommt. Ein solches Team besteht aus einem Impfarzt sowie einer Verwaltungskraft und ist mit einem Kombi-Fahrzeug unterwegs, das mit allem medizinisch Notwendigen ausgestattet ist.

Aktuell sind fünf Impfteams von Bäuerle für die Stadt dafür im Einsatz - in Kürze werden es zehn Teams sein. Diese Woche haben die Teams laut Hampel bereits rund 200 bettlägerige Patienten geimpft, die registriert waren - für die nächste Woche seien die Kapazitäten noch nicht mal zu einem Drittel ausgeschöpft. Bisher gebe es gerade einmal 57 Impfanmeldungen. "Wir hoffen, dass sich schnell weitere Impfwillige registrieren lassen, damit unsere mobilen Teams ihre Arbeit machen können", so Hampel.

Information ist wohl noch nicht überall angekommen

Die Organisatoren vermuten, dass die Information, dass die Impfteams zu Bettlägerigen nach Hause kommen, noch nicht überall angekommen ist. Mit Postkarten, die beispielsweise in Apotheken ausgelegt sind, versuche man jetzt, Angehörige oder Pflegepersonen zu erreichen, die diese Information weitergeben könnten. Bäuerle hat jetzt auch Visitenkarten mit der Telefonnummer des Augsburger Impfzentrums drucken lassen, die an Pflegedienste verteilt werden.

Weitere Informationen zur Registrierung gibt es im Internet unter www.augsburg.de/impfzentrum.

