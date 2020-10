In Augsburg bleiben Kitas am Donnerstag wegen Warnstreik geschlossen

vor 19 Min.

In Augsburgs städtischen Kitas wird am Donnerstag wieder gestreikt.

Verdi setzt seine Aktionen fort und lässt die städtischen Kitas in Ausgsburg bestreiken. Die Stadt ruft Eltern dazu auf, sich nach Alternativen am Streiktag umzusehen.

Eltern, die ihre Kinder in städtischen Kitas betreuen lassen, müssen sich am Donnerstag nach einer alternativen Betreuungsmöglichkeit umsehen: Im Zuge der laufenden Tarifauseinandersetzung hat die Gewerkschaft Verdi das Personal erneut zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Die Stadt rief Eltern am Dienstag dazu auf, sich nach alternativen Kinderbetreuungsmöglichkeiten für diesen Tag umzusehen. Es seien weder Auswirkungen des Streiks absehbar noch, welche Einrichtungen konkret betroffen sind.

Ende September streikten 200 Mitarbeiter aus den Kitas

Beim ersten Streiktag Ende September waren 18 städtische Kitas geschlossen, 15 boten einen Notbetrieb, und 14 Einrichtungen hatten normal geöffnet. Rund 200 Mitarbeiter folgten dem Streikaufruf. Nicht betroffen von dem Streik sind Einrichtungen freier und kirchlicher Träger.

In den städtischen Kitas läuft der Betrieb trotz Erreichens der Corona-Stufe zwei fast wie gewohnt weiter, weil die Einrichtungen schon zum Beginn des Kindergartenjahres auf geschlossene Kindergartengruppen umgestellt hatten, bei denen Kinder unterschiedlicher Gruppen keinen Kontakt mehr haben. Sollte im Fall einer weiteren Verschärfung des Infektionsgeschehens in Augsburg Stufe drei ausgerufen werden, würden Kindertageseinrichtungen in den Modus einer eingeschränkten Notbetreuung mit Beschränkungen bei der Kinderanzahl gehen müssen - mit entsprechenden Folgen für die Eltern.

Die Gewerkschaft Verdi argumentiert, dass der Unmut bei den Kita-Beschäftigten groß sei. Man leiste gute Arbeit und erwarte dafür eine entsprechende Bezahlung. Zudem müssten Mitarbeiter mit dem Risiko einer Corona-Ansteckung in ihrem Job leben. (skro)

