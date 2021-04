In Augsburg gibt es zur Corona-Zeit einen ganz besonderen Osterweg

Plus Ein Weg von Stadtbergen über Pfersee ins Antonsviertel will Familien die Ereignisse der Kar- und Osterwoche nahebringen. Es gibt noch weitere religiöse Ausflüge.

Die Szenerie mutet auf den ersten Blick wie ein Picknick in Corona-Zeiten an: Zwei Familien sitzen mit Abstand an einem Tisch im Grünen. Sie scheinen zu überlegen, ob sie ihre Maske abnehmen dürfen, um das kleine Stück Brot in ihren Händen zu essen. Mit der Pandemie hat das Ganze tatsächlich zu tun, nicht aber mit einem gewöhnlichen Schmaus. Die Tischgesellschaft empfindet vielmehr das Abendmahl nach, das Jesus Christus mit den zwölf Aposteln vor seinem Kreuzestod in Jerusalem feierte.

Osterweg in Augsburg kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht werden

Die Requisiten dafür - ein Tisch und mehrere Stühle - stehen vor der kleinen Kirche St. Michael inmitten des Stadtteils Pfersee bereit. Das Abendmahl ist eine von insgesamt neun Stationen eines Osterwegs, den haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der katholischen Kirche unter der Regie von Mechtild Enzinger geschaffen haben. Ziel ist es, die Ereignisse der Kar- und Osterwoche im Rahmen einer Wanderung oder einer Fahrradtour erlebbar zu machen. Das Team habe sich bereits vor einem Jahr bei einem Impulstag zusammengefunden, berichtet die Referentin für Gemeindeentwicklung. Anfang des Jahres habe man dann nach einer familiengerechten Aktion gesucht, die unter Corona-Bedingungen möglich ist.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern 1 / 10 Zurück Vorwärts Die Corona-Regeln in Bayern sollen ab 8. März schrittweise gelockert werden. Die Öffnungsschritte erfolgen zeitlich versetzt und unterscheiden sich regional. Ob und wie sehr Beschränkungen wegfallen, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort, also im jeweiligen Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab.

Kontaktbeschränkung • unter 35 : bis zu drei Haushalte und zehn Personen • 35 bis 100 : bis zu zwei Haushalte und fünf Personen • über 100 : ein Haushalt und eine weitere Person Kinder werden jeweils nicht mitgezählt.

Einzelhandel Ab 8. März gilt: • unter 50 : Öffnung des Einzelhandels • über 50 : Besuch nur nach Terminvereinbarung • über 100 : nur Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet

Sport Ab 8. März gilt: • unter 50 : kontaktfreier Sport mit max. 10 Personen im Außenbereich • über 50 : Individualsport mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten und Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich • über 100 : Individualsport nur im Rahmen der Kontaktbeschränkung Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich, Kontaktsport im Außenbereich • 50 bis 100 seit 14 Tagen : kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich nur mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests

Buchhandlungen, Archive und Bibliotheken Ab 8. März gilt: • Buchhandlungen, Archive, Bibliotheken und Büchereien dürfen wieder öffnen.

Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten Ab 8. März gilt: • unter 50 : Besuch ohne Terminvereinbarung möglich • 50 bis 100 : Besuch nur mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung möglich • über 100 : keine Öffnung

Schulen Ab 15. März gilt: • unter 50 : Präsenzunterricht in allen Grundschulen und Förderschulen • unter 100 : Wechselunterricht in allen anderen Schularten • 50 bis 100 : Wechselunterricht in Grundschulen • über 100 : generell Distanzunterricht außer in Abschlussklassen Die Festlegung der Unterrichtsform gilt für die gesamte Schulwoche, auch wenn sich die Inzidenz unter der Woche ändert.

Außengastronomie Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Außengastronomie öffnet • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch der Außengastronomie nur nach Terminbuchung möglich; Personen aus mehreren Hausständen benötigen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest, wenn sie am selben Tisch sitzen • über 100 : keine Öffnung

Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos Ab 22. März gilt: • unter 50 seit 14 Tagen : Theater, Konzert- und Opernhäuser öffnen • 50 bis 100 seit 14 Tagen : Besuch nur mit tagesaktuellem Schnell- oder Selbsttest • keine Öffnung

Ausgangssperre • unter 100: keine Ausgangssperre • über 100: Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr

Herausgekommen ist dabei der Osterweg, der an der Maria-Hilf-Kirche in Stadtbergen beginnt. Dort können die Teilnehmer sich mit einem Startertüte ausstaffieren, die unter anderem das Brot, Wasser für die Fußwaschung und ein Grablicht enthält. Über mehrere Stationen in Pfersee (alt-katholische Kirche und Westpark-Schule im Sheridan-Areal, St. Michael, Kita Maria Stern, Kirche Herz Jesu und Lichtenstein-Rother-Schule im Zentrum sowie Gollwitzer-Steg an der Wertach) geht es zur Kirche St. Anton nahe der Kongresshalle. Dort erfahren die Teilnehmer, dass der gekreuzigte Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt.

Stationen des Osterwegs bleiben bis 11. April stehen

Mechtild Enzinger, die die Rahmenhandlung geschrieben hat, lässt den Jungen Joshua die Ostergeschichte erzählen. Je nach Vorliebe können die Texte ganz klassisch auf kleinen Plakaten gelesen oder mittels eines QR-Codes mit dem Smartphone als Audiodatei abgerufen werden. Für die Radtour sollten die Teilnehmer gut zwei Stunden einplanen, für einen Spaziergang entsprechend mehr. Der Osterweg, zu dem auch einige Aufgaben zum Mitmachen gehören, muss nicht an einem Tag absolviert werden, sondern kann problemlos in Etappen aufgeteilt werden. Die Stationen für den Familienausflug mit biblischen Hintergrund bleiben laut Enzinger bis zum Ende der Osterferien am 11. April stehen.

Birgit Reichert, die an dem Projekt ehrenamtlich beteiligt war, hat die Tour mit ihren Kindern Anna, drei, Jonathan, elf, und Jakob, acht, in Abschnitten absolviert. Der Osterweg sei richtig spannend und noch interessanter als der Gottesdienst, wirbt der Reichert-Nachwuchs für den Ausflug, der für die Teilnehmer kostenlos ist.

Die Aktion mit dem kleinen Erzähler Joshua ist nicht die einzige, die den Augsburgern auf anschauliche Weise das österliche Geschehen vermitteln soll. So hat das Kinderkirchenteam von St. Johannes Baptist in Göggingen einen Kinderkreuzweg über sechs Stationen gestaltet, der selbstständig zu jeder Zeit gegangen werden kann. Teilweise interaktiv würden die Besucher per QR-Code oder auf herkömmlichem Weg mit Karte und ausgelegten Texten geleitet, informiert die Familie Stöhr-Schlosser. Noch bis Karsamstag sind Familien eingeladen, Jesus auf seinem Weg zu folgen. Startpunkt ist der Hofladen Schweiger, Friedrich-Ebert-Straße 50. Der Kreuzweg endet am Kreuz Jesu in der Kuratiekirche St. Johannes Baptist.

Augsburger Protestanten laden in ihre Innenstadtkirchen ein

Unter dem Motto "Auf dem Weg nach Ostern" laden außerdem die evangelischen Innenstadtgemeinden Kinder und Familien ein, sich auf den Weg in die Kirchen zu machen. In St. Ulrich, St. Jakob, Heilig Kreuz, St. Anna und der Barfüßerkirche erwarten die Besucher Stationen, die der Frage nachgehen: "Jesus, wer bist Du eigentlich?" Es gibt viel zum Entdecken, Anschauen, Mitmachen und Erkunden. Die Kirchen können zu den jeweiligen Öffnungszeiten besucht werden. Zum Abschluss gestalten die Gemeinden am Ostermontag, 5. April, um 10.30 Uhr einen gemeinsamen Familiengottesdienst auf dem Kirchhof von St. Ulrich. Alle Infos unter: https://www.evangelisch-stulrich.de/oster-weg.

