In Augsburg könnte es wegen Corona weitere Verschärfungen geben

Plus Was die Corona-Beschränkungen betrifft, schaut Augsburgs OB Eva Weber auf die Beratungen von Bund und Ländern kommende Woche. Lokale Verschärfungen schließt sie nicht aus.

Von Stefan Krog

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) will noch einige Tage abwarten, was eine Entscheidung über mögliche Corona-Beschränkungen im Dezember betrifft. Man behalte die täglichen Zahlen in Augsburg unter Beobachtung, so Weber, und wolle nach derzeitigem Stand abwarten, was die Beratungen von Bund und Ländern am Donnerstag kommender Woche (26. November) bringen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuletzt eine mögliche Verschärfung der Ende des Monats auslaufenden bayernweiten Regelungen, die in Augsburg wegen der explodierenden Infektionszahlen um einige Tage vorgezogen worden waren und seit knapp drei Wochen in Kraft sind, in Aussicht gestellt.

Corona-Inzidenzwert ist in Augsburg leicht gesunken

Augsburg ist bayernweit an führender Stelle, was das Infektionsgeschehen betrifft. Darum gelten hier abweichende Regeln, etwa die Teilung von Schulklassen in Realschule und Gymnasium. Am Mittwoch lag der Inzidenzwert (Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) bei 278,2. Dies stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag dar. Der Inzidenzwert pendelt seit Tagen um die 300 mit Schwankungen nach oben und unten.

Die Stadt behalte sich auch weiterhin den Erlass von Sonderregeln fürs Stadtgebiet vor, so Weber. "Sollten die Zahlen weiterhin auf diesem hohen Niveau bleiben, müssen wir überlegen, ob weitere lokale Schutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen – unabhängig von den Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene in der kommenden Woche", so Weber. Man hoffe angesichts der bisher ergriffenen Maßnahmen auf sinkende Zahlen. Weber rief die Bürger weiterhin dazu auf, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Dies sei die effektivste Maßnahme, um das Virus auszubremsen.

