In Augsburg sind wieder kleine Stoffvögelchen gelandet

Sie gehören zum Frühling wie Schneeglöckchen: Am Donnerstag sind in Augsburg wieder genähte Vögelchen aufgetaucht. Was steckt dahinter?

Wer am Donnerstag durch den Wittelsbacher Park ging, traf auf außergewöhnliche Tiere: In der Nacht zuvor waren wieder selbst genähte Stoffvögelchen in Augsburg gelandet. Viele waren rund um Hotelturm und Wittelsbacher Park zu finden. Sie kommen gut an. Bernhard Klassen freute sich in einer Mail an unsere Redaktion: Juhu … da sind sie wieder! In der Nacht sind wieder die bunten Stoffvögel in Augsburg angekommen. Das heißt jetzt aber wirklich, dass der Frühling vor der Tür steht. „

Seit 2013 gibt es die Vögelchen

Seit dem Jahr 2013 tauchen die Vögelchen immer rund um den Frühlingsbeginn in Augsburg auch. Dahinter stecken „Trudi und Rolf“ - mehr wollen die Schöpfer nicht über sich verraten. In einer Nachricht an unsere Redaktion Schrieb Rolf aber im Jahr 2018: „Trudi und ich wollen den Augsburgern im grauen Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ein bisschen spätwinterliche Griesgrämigkeit vertreiben.“

Inzwischen haben sie die Nähanleitung auch ins Internet gestellt. Sie wurde mehr als 11.000 Mal angeklickt. Und auf Facebook berichten Trudi und Rolf, dass 300 Vögel von anderen Nähern beigesteuert wurden. (mb)

