vor 16 Min.

In Augsburg starten am Sonntag 100 Oldtimer - und erstmals auch E-Autos

Die Oldtimer-Rallye „Fuggerstadt Classic“ startet in der Maximilianstraße in Augsburg.

Rund 100 historische Fahrzeuge sind am Sonntag in der Maximilianstraße in Augsburg unterwegs. Und erstmals gibt es auch eine E-Auto-Rallye.

Von Lara Reile

Bereits zum sechsten Mal findet am Sonntag, 27. September, die Oldtimer Rallye „Fuggerstadt Classic“ in Augsburg statt. Dafür treffen sich ab 8 Uhr die 100 Fahrerteams mit ihren historischen Autos in der Maximiliansstraße. Von dort starten die Oldtimer ab 10.30 Uhr auf die rund 160 Kilometer lange Rallye-Strecke, die ins Augsburger Umland führt. Unterwegs müssen die Fahrer verschiedene Aufgaben erledigen. Mittags legen die Teams einen Zwischenstopp am Wasserschloss in Sandizell ein, bevor es wieder zurück nach Augsburg geht. Ab 15 Uhr werden die ersten Autos zurück in der Maximiliansstraße erwartet. Die anschließende Siegerehrung findet ab 17.30 Uhr vor dem Hotel Drei Mohren statt.

Zum ersten Mal gibt es dieses Jahr im Rahmen der „Fuggerstadt Classic“ auch eine Veranstaltung für E-Autos - die „Fuggerstadt Volt“. Ab 12.30 Uhr fahren die Elektromobile in der Maximiliansstraße ein, wo sie den Zuschauern präsentiert werden. Um 14 Uhr starten dann auch die Elektroautos auf eine etwa 100 Kilometer lange Rallye-Strecke. Die Veranstaltung diene unter anderem dazu, den Zuschauern und Fahrern die Elektro-Autos näher zu bringen, erklärt Fabian Lohr, Geschäftsführer der „Pro Air“-Medienagentur in Augsburg, die die Rallye veranstaltet.

"Fuggerstadt Volt" heißt die neue Rallye für E-Autos in Augsburg

Weil hier fast alle Hersteller von E-Autos und zahlreiche verschiedene Modelle vertreten seien werden, soll der Besucher sich bei der „Fuggerstadt Volt“ einen guten Überblick über das aktuelle Angebot der E-Mobilität erhalten können. „Wir wollen beweisen, dass E-Autos Spaß machen und zeigen, was es auf dem Markt so gibt“, erklärt Lohr die neue Veranstaltung. Die Teams, die sich mit historischen Autos angemeldet haben, sind vor allem Privatpersonen und Liebhaber alter Fahrzeuge. Die E-Autos werden dagegen zum großen Teil von Autohäusern und den Augsburger Energieversorgern vorgestellt, weil sie in der Bevölkerung noch nicht so weit verbreitet sind.

32 Bilder Blitzendes Chrom und röhrende Motoren bei der Oldtimer Rallye Bild: Annette Zoepf

Um bei der Rallye an den Start gehen zu können, müssen die Oldtimer-Fahrer ein Nenngeld von 420 Euro zahlen. Ein Teil des Startgeldes sowie der Erlös aus der öffentlichen Spendensammlung und der Tombola werden gespendet. Dieses Jahr soll die Spende der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen zu Gute kommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen