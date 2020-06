14:32 Uhr

In Augsburg starten in den Pfingstferien viele neue Baustellen

Auf Anwohner und Verkehrsteilnehmer in Augsburg kommt einiges zu: In den Pfingstferien beginnen im Stadtgebiet zahlreiche Baustellen.

Im Augsburger Stadtgebiet werden in den kommenden Wochen Leitungen verlegt und Straßen ausgebessert. Ein Überblick.

Von Fridtjof Atterdal

Viele Baustellen im Augsburger Stadtgebiet werden in den kommenden Wochen wieder zu Behinderungen führen. Denn zu den bekannten Straßenarbeiten kommen in den Pfingstferien eine ganze Menge neue hinzu. Die Stadt hat eine Liste zusammen gestellt.

Dienstag, 2. Juni:

Am Dienstag beginnen im Bereich der Gögginger Brücke (Hermanstraße, Gögginger Straße, Stettenstraße) Arbeiten an einer Telekommunikationsleitung. Die Arbeiten finden im Gehwegbereich statt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis 13. Juni. Ebenfalls am Dienstag beginnen Straßenbauarbeiten in der Bergheimer Straße auf Höhe der Wertach im Einmündungsbereich Kohlstattstraße. Die Straße wird hier für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung ist großräumig ausgeschildert. Die Maßnahme ist voraussichtlich am 6.Juni beendet.

Arbeiten an Stromleitungen in der Wertachstraße bis Mitte September

In der Wertachstraße werden Stromleitungen verlegt. Im Ersten Bauabschnitt wird die Wertachstraße aus Richtung Wertachbrücke für den Verkehr gesperrt; Straßenbahnen, Nachtbus und Radler können die Straße jedoch weiter nutzen. In einem zweiten Abschnitt ist dann die Nordseite der Wertachstraße betroffen. Die Umleitungen für die jeweiligen Sperrungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten sollen bis Mitte September dauern und dann durch Straßenbaumaßnahmen abgelöst werden.

In der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe Messegelände beginnen am Dienstag Vorbereitungsarbeiten für Reparaturarbeiten an dem Fußgängersteg über die Friedrich-Ebert-Straße. Die Reparaturarbeiten gliedern sich in mehreren Phasen und haben zeitweise Sperrungen der einzelnen Fahrstreifen zu folge. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte September. Ab Dienstag wird auch die Steinerne Furt im Bereich der Einmündung zu Stettiner Straße in Richtung Neuburger Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Gegenrichtung bleibt erhalten. Die Arbeiten dauern bis 12. Juni.

Am Leonhardsberg wird wieder an der Brücke gearbeitet

Am Leonhardsberg finden Restarbeiten an der Brücke statt, die letztes Jahr begonnen wurden. Durch die Arbeiten wird die stadtauswärtsführende Richtung für den Fahrzeugverkehr auf nur eine Spur eingeengt.

Zuletzt wurde die Brücke am Leonhardsberg aufwendig saniert. Nun stehen noch Restarbeiten an. Bild: Anne Wall (Archiv)

Radfahrer Richtung stadtauswärts werden auf der Fahrbahn geführt, die Fußgänger werden umgeleitet. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 12. Juni. In der Frohsinnstraße fangen im Bereich zwischen der Schießgrabenstraße und der Völkstraße Straßenbauarbeiten an. Dadurch ist die Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Ende Juli an.

Samstag, 6. Juni:

Am Samstag finden in der Haunstetter Straße zwischen Ellesindstraße und Schafweidstraße Ausbesserungsarbeiten statt. Dadurch ist die Haunstetter Straße in diesem Bereich pro Fahrtrichtung auf je ein Fahrstreifen verengt. Das Abbiegen in die Ellisindstraße von der Haunstetter Straße aus Richtung stadteinwärts ist nicht möglich. Die Ellesindstraße ist in Richtung Hauntstetter Straße ist für den Fahrzeugverkehr ebenfalls gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Maßnahme dauert einen Tag.

Montag, 8. Juni:

Ab Montag, 8. Juni, finden am Alten Postweg auf Höhe der Zufahrt zur Kleingartenanlage Arbeiten an einer Wasserleitung statt. Dadurch ist der Alte Postweg nur in Richtung Schertlinstraße befahrbar. Die Gegenrichtung ist für die Lastkraftwagen ab der Schertlinstraße gesperrt. Der Individualverkehr Richtung B300 wird ab der Robert-Gerber-Straße über die Mulzer-, bzw. Bauernfeindstraße umgeleitet, die während der Arbeiten zu Einbahnstraßen erklärt werden. Die Einschränkungen im Alten Postweg werden nach der Oberflächenwiederherstellung komplett aufgehoben und dauern voraussichtlich drei bis vier Tage an.

