In Augsburg versuchen Betrüger es erneut mit dem "falschen Polizisten"

14 Anrufe von falschen Polizisten registrierte die Polizei in Augsburg am Dienstag. Erfolgreich war keiner der Betrugsversuche.

Die Betrugsmasche mit dem Anruf eines falschen Polizisten ist mittlerweile bekannt. Am Dienstag verzeichnete die Polizei zahlreiche dieser Anrufe in Augsburg.

Am Mittwoch wurden in Augsburg zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten registriert. Wie die Polizei berichtet, kam es an diesem Tag zu 14 Anrufen im Bereich der Stadt. Die Betrüger gingen dabei mit der üblichen Masche vor: Der vermeintliche Polizist am Telefon erklärte, es seien Einbrecher festgenommen worden und das Geld der Angerufenen sei zu Hause nicht mehr sicher. Die falschen Polizisten erzählten am Telefon, dass die Polizei das Geld abholen und bis zum Ende der Ermittlungen sicher verwahren werde.

Telefonbetrüger in Augsburg bleiben erfolglos

Die angerufenen Seniorinnen und Senioren verhielten sich laut Polizei richtig, indem sie das Gespräch beendeten und Anzeige erstatteten, beziehungsweise den Polizeinotruf unter der Nummer 110 selbst wählten. Es kam zu keiner Geldübergabe, da die Masche der Täter durchschaut wurde. Mit weiteren Anrufen im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord ist zu rechnen. Weitere Informationen gibt es unter: www.polizei-beratung.de oder bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3737. (AZ)

