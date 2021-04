In Augsburg wird ein Lastwagen mit gefälschten Kennzeichen aufgehalten

Bei einer Kontrolle in der Maximilianstraße kam der Augsburger Verkehrspolizei eine Plakette an einem Lkw verdächtig vor. Nun kommt auf den Besitzer Ärger zu.

Beamte der Verkehrspolizei Augsburg kontrollierten am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Maximilianstraße einen Lkw. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsstelle wurde die Weiterfahrt unterbunden und das amtliche Kennzeichen sollte entstempelt werden. Hierbei fiel laut Polizeibericht die HU-Plakette in verdächtiger Weise auf.

Wie sich herausstellte, war die Plakette von einem anderen Kennzeichen entfernt und an dem Kennzeichen des Lkws angebracht worden. Die Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen. (ziss)