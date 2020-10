18:54 Uhr

In Augsburgs Pflegeheimen gibt es weitere Corona-Fälle

Corona ist derzeit nicht nur im Haus Abraham in Inningen (Bild), sondern auch in etlichen anderen Augsburger Pflegeheimen ein großes Thema.

Plus Betroffen von der Corona-Pandemie ist jetzt auch das Haus am Schäfflerbach in Augsburg. Die Einrichtung ist deshalb nun für Besucher geschlossen.

Corona-Infektionen werden in Augsburger Seniorenheimen immer häufiger zum Thema. Auch das Haus am Schäfflerbach bestätigt jetzt mehrere Fälle. Wie der Träger Korian auf Anfrage mitteilt, sind aktuell 14 Bewohner und zwei Beschäftigte positiv auf Covid-19 getestet. Vier der Bewohner seien in stationärer Behandlung, die Mitarbeiter befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Schärfere Schutzmaßnahmen vor Corona im Haus am Schäfflerbach

"Nachdem wir von den Infektionen Kenntnis erlangten, haben wir umgehend alle notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen und einen Wohnbereich als Quarantänebereich ausgewiesen. Seitdem gelten nochmals schärfere Hygiene- und Schutzmaßahmen", sagt Tanja Kurz von der Korian-Unternehmenskommunikation.

Das Haus am Schäfflerbach ist wegen der Corona-Fälle bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Alle Angehörigen seien telefonisch verständigt worden. Diese würden regelmäßig per Brief oder Mail über die aktuelle Lage informiert, so Kurz.

Corona-Infektionen bei Bewohnern wie Mitarbeitern beschäftigen derzeit unter anderem auch das städtische Hospitalstift in der Innenstadt, das Christian-Dierig-Haus in Pfersee und das Haus Abraham in Inningen. Dort sind in den vergangenen Wochen insgesamt drei positiv getestete Bewohner gestorben. (bau)

