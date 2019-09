vor 17 Min.

In Augsburgs öffentlichen Anlagen gibt’s immer mehr Müll

In Augsburg fällt immer mehr Müll an, auch wegen der zahlreichen Einwegverpackungen.

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) würde die Hersteller von Einwegverpackungen gerne zur Kasse bitten. Einen Vorstoß auf Bundesebene gibt es. Gleichzeitig sieht die Stadt ein gewisses Umdenken bei Verbrauchern.

Von Stefan Krog

Die Stadt muss immer mehr liegen gelassenen Abfall sowie Müll aus öffentlichen Mülleimern, die in Straßen und Grünanlagen stehen, entsorgen. Bei einem Großteil handle es sich um Einwegverpackungen, Flaschen und Getränkebecher, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Mengen seien in den vergangenen Jahren gestiegen.

Zuletzt hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) angekündigt, künftig Firmen, die Fast-Food-Verpackungen, Einwegbecher, Plastiktüten und Zigarettenfilter produzieren, zur Kasse zu bitten, was die Entsorgung im öffentlichen Raum betrifft. Schulze sprach von einer „Müllflut“ in Parks und Straßen, deren Entsorgung momentan die Kommunen bezahlten.

Grundsätzlich wären diese Verpackungen über die Gelbe Tonne zu entsorgen – die Finanzierung dieses Systems findet aber nicht über Müllgebühren statt, sondern Verbraucher zahlen beim Kauf von verpackten Produkten einen Obolus für die Verpackungsentsorgung an die dualen Systeme. Diese betreiben die Gelben Tonnen. Die öffentliche Hand soll damit nichts zu tun haben.

Der Abfall aus öffentlichen Mülleimern wird nicht sortiert

Doch beim Verpackungsabfall, der nicht über die Gelbe Tonne entsorgt wird, zahlt die Allgemeinheit. Wie viel Verpackungen durch den Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb aufgesammelt bzw. über öffentliche Mülleimer entsorgt werden, ist aber unklar. Der Abfall aus öffentlichen Müllkörben werde nicht sortiert, so Erben. Insofern könne man finanzielle Ansprüche aktuell auch nicht konkret beziffern. Grundsätzlich sehe man die Hersteller aber in der Pflicht, sich zu beteiligen. Eine entsprechende gesetzliche Regelung würde die Stadt klar begrüßen. Das Umweltreferat habe die dualen Systeme, die die Gelbe Tonne betreiben, im Zuge der Verhandlungen zur Einführung der Wertstofftonne (ab 2020) schon auf das Thema Verpackungsabfall in der Öffentlichkeit angesprochen. Diese hätten eine finanzielle Beteiligung aber abgelehnt, berichtet Erben.

Erben sagt, dass er aber auch davon ausgehe, dass das Thema Einwegverpackungen von den Verbrauchern kritischer gesehen werde. Belastbare Zahlen habe der AWS nicht, allerdings trage die Einführung der Mehrwertbecher in etlichen Gastronomiebetrieben mit Straßenverkauf vor knapp zwei Jahren erste Früchte.

