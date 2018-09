22:23 Uhr

In Haunstetten fehlen Kitaplätze

Es gibt zu wenig Betreuungsplätze für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder. Erzieherinnen sind Mangelware.

Von Peter K. Köhler

Die Zahlen klingen beeindruckend: In Augsburg bestehen derzeit knapp 13000 Plätze in der Kinderbetreuung von Krippen über Kindergärten bis zu Horten. 2000 davon seien in dieser Stadtratsperiode bislang geschaffen worden. Allein heuer würden weitere 250 Plätze dazukommen, berichtete Bürgermeister und Jugendreferent Stefan Kiefer bei einer Informationsveranstaltung der SPD Haunstetten. Doch das reiche immer noch nicht. Allerdings, so Kiefer, seien zur kompletten Deckung des Bedarfs bis in fünf Jahren insgesamt 16000 Plätze erforderlich. Diese Entwicklung habe natürlich auch Auswirkungen auf Haunstetten. Denn auch dort würden mehrere neue Kitaplätze dringend benötigt.

Der Druck, möglichst schnell neue Einrichtungen zu schaffen oder bestehende auszubauen, stelle die Stadt vor große Herausforderungen. Denn es sei mit dem Finden geeigneter Standorte und dem Bau allein nicht getan.

Der Markt für Erzieherinnen ist praktisch leer gefegt

Ein großes Problem stellt der Mangel an Erzieherinnen dar, so Kiefer. Der Markt sei praktisch leer gefegt. Man könne also nicht einfach planen, ohne die Personalsituation zu klären. Gleichzeitig steige die Zahl der Kinder aktuell stark an. Daher hätten laut Kiefer derzeit im Stadtgebiet die Eltern von 400 Kindern noch keinen Kita-Platz gefunden und müssten ihre Kinder anderweitig betreuen.

Um den großen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, überprüft die Stadt derzeit rund 50 Standorte für den Neubau oder die Erweiterung von Kitas. Für die kommenden Jahre sind Planungen für weitere 2200 Plätze angelaufen. Eine „Task Force“ mit Vertretern der verschiedenen städtischen Stellen kümmert sich darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Der Staat unterstützt den Bau in den meisten Fällen, doch hat die Stadt heuer rund 100 Plätze aus dem eigenen Haushalt finanziert. Im kommenden Jahr soll Platz für weitere 700 Kinder geschaffen werden, so Kiefer.

Auch in Haunstetten fehlen Plätze für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder, selbst wenn die Waldkita Fuchsbau beim Klinikum Süd sowie die Kita St. Pius noch heuer erweitert werden. Neu entstehen wird die Kita mit Hort an der Eichendorffschule mit 50 Plätzen. Sie wird im kommenden Jahr eröffnet. Noch nicht bekannt ist, wann die Kitas Brahmsstraße und Breitwiesenstraße (zusammen 175 Plätze) fertig werden. Für die Sudetenstraße ist die Planung angelaufen. Vermutlich werden dort 37 Krippen- und Kindergartenplätze entstehen.

Themen Folgen