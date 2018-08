00:34 Uhr

In Oberhausen ist wieder Marktsonntag

Offene Geschäfte und Autogrammstunde mit FCA-Spieler Jensen

Wegen einer Sprunggelenksverletzung kann der finnische FCA-Neuzugang Fredrik Jensen aktuell nicht spielen. An diesem Sonntag hat der Mittelfeldspieler jedoch Gelegenheit, Augsburger Fußballfans kennenzulernen. Um 14.30 Uhr gibt er beim Marktsonntag Oberhausen eine Autogrammstunde. Jensen kommt auf einen kleinen Platz in der Ulmer Straße 10 neben dem Trachtengeschäft Huber, wo auch das FCA-Fanmobil steht.

Der 28 Marktsonntag zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof will auch Kauf- und Schaulustige ansprechen. Nahezu alle Geschäfte in der Festzone sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet, um 13 Uhr findet auch die offizielle Eröffnung auf dem Helmut-Haller-Platz statt. Bereits ab 11 Uhr dürfen die Beschicker in den Parkbuchten ihre Waren anbieten. An mehreren Orten gibt es Livemusik und gastronomische Angebote. Wie im Vorjahr präsentieren die American Car Friends ihren Straßenkreuzer. Für Verkehrsteilnehmer bringt der Marktsonntag Einschränkungen mit sich: In den Parkbuchten in der Ulmer Straße ist ab Samstag, 18 Uhr, das Abstellen von Fahrzeugen untersagt. Am Sonntag ist die Ulmer Straße von 6 bis 20 Uhr zwischen Neuhäuserstraße und Wertachbrücke für den Individualverkehr gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Straßenbahn fährt.

Es gibt zwei verkaufsoffene Sonntage in Augsburg: am 2. September in Oberhausen und am 21. Oktober in Lechhausen zur Kirchweih. (bau)

