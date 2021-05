vor 18 Min.

In Pfersee gibt es künftig einen Wolfgang-Bernheim-Weg

Plus Wolfgang Bernheim wurde 1942 von den Nazis ermordet. Der 19-Jährige war Benediktiner, wurde aber wegen seiner jüdischen Abstammung verfolgt.

Von Stefan Krog

Das kurze Straßenstück an der Pferseer St.-Michael-Kirche zwischen Fröbel- und Stadtberger Straße wird künftig nach Wolfgang Bernheim benannt. Der Sohn einer jüdischen Industriellenfamilie aus Pfersee wurde 1923 in Augsburg geboren und wurde 1942 von den Nazis im Arbeitslager Sakrau ermordet. Bernheim war 1928 nach der Konversion seines Vaters zum katholischen Glauben in der Pferseer Herz-Jesu-Kirche getauft worden. Das schützte ihn aber nicht vor der Verfolgung durch das NS-Regime. Bernheim flüchtete 1939 in die Niederlande und trat einem Benediktinerorden bei.

