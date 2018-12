vor 59 Min.

In der Altstadt eröffnet bald ein neues Hotel

Das neue Arthotel ANA eröffnet Ende Januar am Vorderen Lech in der Nähe des Holbeinplatzes.

Ein neu saniertes Haus am Vorderen Lech wurde für Übernachtungsgäste umgebaut. Wer es künftig betreibt und wie das Konzept des Hotels aussieht.

Von Ina Marks

Beim Holbeinplatz in der malerischen Altstadt eröffnet anfang nächsten Jahres ein Hotel. Es hat ein eigenes Konzept. „Art Hotel Ana“ steht in schwungvoller Schrift an der Fassade des sanierten Hauses am Vorderen Lech. Dahinter verbirgt sich die gleichnamige Kette „Arthotel ANA“, die in Deutschland und Österreich Dependancen hat. Jedes der Hotels ist individuell eingerichtet und hat ein spezielles Konzept.

Das neue Übernachtungshaus soll Ende Januar eröffnen. Es hat allerdings keinen herkömmlichen Hotelbetrieb wie manch andere ihrer Hotels, erklärt Werner Menzinger von der Marketingabteilung. „Wir bieten in der Altstadt einen Apartment-Service, wie man es von AirBnB kennt.“ Elf Apartments stehen in dem denkmalgeschützen Haus künftig Übernachtungsgästen zur Verfügung. Sie werden online buchbar sein, die Gäste erhalten laut Menzinger dann Zutrittscodes.

Die Apartments sind zwischen 15 und 50 Quadratmeter groß. Im vorderen Gebäudeteil liegen die etwas kleineren Zimmer, im hinteren Haus die größeren Wohnungen. Wie Menzinger erzählt, gibt es dazwischen einen Innenhof mit einem Magnolienbaum. Die Apartments verfügen über eine Grundausstattung, die größeren haben Küchen. In einem Gemeinschaftsraum finden die Gäste zusätzliche Utensilien für den Alltagsgebrauch.

Im Gemeinschaftsraum können sich Übernachtungsgäste treffen

„Der Raum für alle ist wie eine Art Boutique. Dort finden die Gäste Bräter, Toaster und solche Dinge, die sie sich ausleihen können. Außerdem gibt es darin eine Küche, eine Couch und einen Fernseher, so dass man sich dort zusammen aufhalten kann,“ erklärt Menzinger das Prinzip. Eine Übernachtung koste in etwa zwischen 80 bis 130 Euro.

Der Sprecher ist von der Lage des Hotels in der Augsburger Altstadt begeistert. „Einen anonymen Neubau bekommt man als Hotelbetreiber immer. Aber ein komplett fertiges Haus ist in dieser bezaubernden Lage etwas besonderes.“ Für den Betreiber G&S Hotelbetriebs GmbH mit Sitz in München sei der romantische Aspekt ausschlaggebend gewesen, das Haus zu pachten. Es ist übrigens nicht das erste ANA-Hotel in Augsburg. Seit 2010 gibt es bereits ein Arthotel in Haunstetten, seit vier Jahren eines in Göggingen. Im Jahr 2020 soll in der Eichleitner Straße ein weiteres mit 54 Zimmern hinzukommen.

Wofür die Abkürzung ANA eigentlich steht? „Für Atmosphere Needs Art“, also „Flair braucht Kunst“, erklärt Werner Menzinger. Neben der individuellen Ausstattung jedes einzelnen Hotels werden großformatige Kunstdrucke der hausinternen Grafik eingesetzt. Der Betreiber plant das neue Apartmenthaus im nächsten Jahr bei einer Art Tag der offenen Tür den Augsburgern zugänglich zu machen. „Die Menschen sollen sehen, was sich in dem Haus verbirgt.“

