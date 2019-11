04.11.2019

In der Bahn nach Ulm und Donauwörth schneller ins Internet

Die Telekom treibt den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Region Augsburg weiter voran.

Reisende auf der A8 und Bahnfahrgäste von Augsburg nach Ulm und Donauwörth kommen jetzt schneller mit ihrem Handy ins Internet – das verspricht die Telekom.

Reisende auf der Autobahn A8 und Bahnfahrgäste von Augsburg nach Ulm und Donauwörth kommen jetzt schneller und zuverlässiger mit ihrem Handy ins Internet – das verspricht die Deutsche Telekom. Sie hat laut Mitteilung in die Mobilfunkversorgung in Stadt und Landkreis in den letzten Monaten investiert. Zwei Standorte kamen neu hinzu, 33 wurden auf die LTE-Technik aufgerüstet. Damit betreibt die Telekom jetzt insgesamt 178 Mobilfunksender.

Und der weitere Ausbau sei bereits geplant: Bis 2022 kommen in und um Augsburg 36 neue Standorte hinzu, an 30 Masten steht die Umrüstung auf LTE an. Letzteres sei auch deshalb besonders wichtig, weil diese Standorte auch für den künftigen 5G-Standard benötigt werden.

Aktion "Wir jagen Funklöcher" läuft

Die Telekom ruft zugleich Privatleute und Kommunen auf, Dächer oder Masten zur Anmietung anzubieten. Nicht zuletzt hat die Telekom die Aktion „Wir jagen Funklöcher“ gestartet. Hier können sich Kommunen – mit Gemeinderatsbeschluss – beteiligen, um die Aufrüstung auf LTE zu beschleunigen. (wer)

