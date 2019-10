11:55 Uhr

In der Riedingerstraße droht am Montag Stau

Autofahrer aufgepasst: In der Riedingerstraße droht am Montag (7.Oktober) Stau. Der Grund sind Arbeiten an einer Stromleitung.

Ab Montag finden in der Riedingerstraße im Bereich zwischen der Heinrich-von-Buz-Straße und Innere Uferstraße Arbeiten an einer Stromleitung statt. Die Fahrbahn wird im Baustellenbereich auf je einen Fahrstreifen pro Richtung eingeengt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. (skro)

