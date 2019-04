vor 24 Min.

In dieser Woche ist das Wissen der AZ-Leser gefragt

Am Dienstag beginnen für 1122 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfungen. Auch unsere Leser dürfen bis Samstag täglich knobeln. Es geht um Chemie, Medizin und mehr – und es gibt Preise zu gewinnen

Der Wonnemonat Mai steht bevor und alle genießen den Frühling. Wirklich alle? Wohl kaum, denn ein Teil der Augsburger Schüler kann diese Freuden in den kommenden Wochen nur eingeschränkt auskosten: Für die Abiturienten wird es ernst, diesen Dienstag beginnen in Bayern die Abiturprüfungen. Dazu wurden in der Stadt 1122 Schüler zugelassen, nur etwas weniger als im vergangenen Jahr. Damals waren 1140 Schüler zu den Abiprüfungen gemeldet.

Diese beginnen am Dienstag mit der schriftlichen Deutschprüfung. Nach einer kurzen Verschnaufpause folgt am Freitag, 3. Mai, die schriftliche Mathematikprüfung. Dann ist es aber noch lange nicht vorbei. Am Mittwoch, 8. Mai, folgt das dritte schriftliche Abiturprüfungsfach – mit Ausnahme der Prüfung im Fach Französisch, die erst am 10. Mai abgelegt wird. Danach können die Abiturienten erst einmal aufatmen und nochmals für ihre mündlichen Prüfungen lernen. Denn abgesehen von den drei schriftlichen Tests werden die Schüler später in zwei weiteren Fächern mündlich geprüft. Los geht es mit diesen Kolloquien ab dem 20. Mai. Erst am 28. Juni werden die bayerischen Abiturienten dann offiziell in den Ernst des Lebens entlassen: Die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife werden zu diesem Datum ausgestellt.

Die Abiturienten müssen ihr Wissen unter Beweis stellen, AZ-Leser dürfen es: Wir starten mit ihnen in die große „AZ-Prüfungswoche“. Die ganze Woche lang gibt es jeden Tag einen neuen Test. Los geht es heute mit Chemie, die uns im Alltag in allerlei Situationen begegnet. Es beginnt schon morgens mit der Breze, die durch Lauge braun wird. Chemie-Lehrer Peter Zehentmeier erklärt außerdem, warum so viele Schüler der Chemie im Unterricht keine große Chance geben und weshalb dieses Fach dennoch so wichtig ist.

In den kommenden Tagen gibt es im Lokalteil weitere Fragen. Am Dienstag beschäftigen wir uns mit deutschen Redewendungen und Sprichwörtern, am Donnerstag mit dem Test, den angehende Medizinstudenten absolvieren müssen. Am Freitag schließlich geht es um einen Sport, der immer beliebter wird: ums Angeln. Doch um als Angler überhaupt loslegen zu dürfen, müssen Interessenten eine Prüfung ablegen, die gar nicht ohne ist. Zum Abschluss, am Samstag, stellen wir Ihr Augsburg-Wissen auf die Probe, allerdings in einer speziellen Kategorie: Es geht um die Augsburger Bewerbung um den Welterbe-Titel – und damit dreht sich alles rund ums Wasser. Wer bei dieser letzten Folge miträtselt und uns seine Antworten zukommen lässt, nimmt an der Verlosung wertvoller Preise teil, unter anderem gibt es einen Restaurant-Gutschein. Viel Spaß beim Mitmachen! (ziss/nip) "Seite 38

