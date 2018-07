09.07.2018

Ina Kresse und Jürgen Marks haben „Ja“ gesagt

Traumhaftes Wetter zum Heiraten und die tolle Kulisse des Historischen Rathauses in Landsberg. Viele festlich gekleidete Menschen standen am Samstag am Platz vor dem Rathaus und begrüßten die Braut und den Bräutigam: Redakteurin Ina Kresse von der Augsburger Lokalredaktion heiratete den stellvertretenden Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Jürgen Marks.

Der Landsberger Oberbürgermeister Mathias Neuner konnte gut verstehen, warum Ina Kresse unbedingt in Landsberg heiraten wollte und hielt eine sehr persönliche Rede. Denn Ina Kresse (jetzt Marks) war vor ihrer Zeit in Augsburg auch lange in Landsberg Redakteurin – unter anderem als Polizeireporterin. Auch Jürgen Marks ist häufiger Gast in Landsberg. Gefeiert wurde dann aber bis spät in die Nacht in Augsburg. (LT)

