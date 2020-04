08:23 Uhr

Influencer in der Corona-Krise: Wie Ellabekind mit der Situation umgeht

Abgesagte Events, Kritik in den sozialen Medien – auch Influencer bekommen die Corona-Krise zu spüren. Wie die Augsburger Bloggerin Ellabekind mit der Situation umgeht.

Von Dominik Stenzel

An Influencern führt in den sozialen Medien kein Weg vorbei. Sie haben Hunderttausende Abonnenten und gewähren bevorzugt auf Instagram Einblicke in ihr alltägliches Leben, geben Urlaubstipps oder präsentieren die neuesten Mode- und Lebensmitteltrends. Die große Reichweite der Blogger machen sich mittlerweile viele Unternehmen zu Nutze, um ihre Produkte zu vermarkten. Doch auch diese Branche treffen nun die Auswirkungen der Corona-Krise.

Die Pläne vieler Influencer werden durch abgesagte Reisen und Events durchkreuzt und ihr Verhalten in den sozialen Medien wird momentan besonders kritisch beäugt. Denn Urlaubsbilder oder Rabattcodes kommen in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperre bei vielen Menschen nicht gut an.

Influencer in der Corona-Krise: Abgesagte Events, Kritik in den sozialen Medien

Die Augsburger Mode-Bloggerin Ellabekind haben 221.000 Menschen auf Instagram abonniert. Perfekt geschminkt und gestylt präsentiert sie sich in ihren Beiträgen vor dem Perlachturm und St. Ulrich, aber auch auf Bali, Paris oder Griechenland. „Eigentlich geht es mir momentan ganz gut. Für mich hat sich nicht so viel verändert, weil ich auch ansonsten von zu Hause aus gearbeitet habe“, sagt die 26-Jährige. Doch wie fast alle Menschen bedrücke auch sie die momentane Situation.

Einige Kampagnen seien abgesagt oder verschoben worden, zum Beispiel die Eröffnung eines Fitnessstudios in Augsburg oder eine Modeshow in Düsseldorf. Dadurch müsse sie schon finanzielle Einbußen hinnehmen: "Ich habe aber zum Glück auch meine langfristigen Kunden. Die bleiben bestehen und es wurde bisher nichts gekürzt." Viele dieser Kunden seien auf den Online-Handel spezialisiert und erlebten gerade eher einen Aufschwung - insbesondere in der Lebensmittelbranche.

Mit ihrer Agentur vermittelt Ellabekind aber auch andere Influencer. Und dabei sei die angespannte wirtschaftliche Lage schon eher zu merken: "Die Unternehmen geben weniger Geld aus für Marketing und wollen zur Zeit keine neuen Sachen starten."

Augsburger Bloggerin Ellabekind: "Einige sind mit der Krise nicht feinfühlig umgegangen"

Abgesehen davon müssten Blogger momentan generell aufpassen, wie sie sich in virtuellen Welt verhalten. Ellabekind selbst hat im März drei Wochen lang keine Werbung gepostet und bewirbt momentan keine Reisen: "Wenn die Leute daran erinnert werden, was gerade alles nicht möglich ist, ruft das Unmut hervor.“

Einige ihrer Kollegen stehen deswegen in der Kritik. Reality-TV-Darsteller Johannes Haller ist während des Lockdowns über vier Landesgrenzen mit dem Auto nach Ibiza gefahren - und hat seine Reise mit mehreren Videos für seine Follower festgehalten. Die Günzburger Influencerin Sarah Harrison und ihr Ehemann Dominic posteten im März noch fleißig Updates aus ihrem Urlaub in Dubai, während in Deutschland das öffentliche Leben zum Erliegen kam. Oliver Pocher, der selbst am Coronavirus erkrankt war und sich in Quarantäne befand, wettert gegen sie und weitere Social-Media-Stars momentan beinahe täglich auf seinem eigenen Instagram-Account.

Ellabekind müsse dem Comedian teilweise recht geben - auch sie ärgert sich über das Verhalten einiger Influencer. "Manche sind mit der Corona-Krise zu Beginn nicht feinfühlig genug umgegangen. Mann muss sich der Situation schon anpassen." Sie selbst sei in ihren Beiträgen früh auf die Pandemie eingegangen, denn viele Nutzer nutzten die sozialen Netzwerke, um sich über die Lage zu informieren. Als Blogger habe man deswegen eine Vorbildfunktion: "Wenn jemand am Anfang noch ins Nagelstudio oder zu Freunden gegangen ist, entsteht bei einigen der Eindruck: Das kann ich ja auch noch machen."

