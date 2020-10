vor 52 Min.

Infonachmittag zum Thema Vererben in Augsburg

Rund 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich vererbt – so viel wie nie zuvor. Doch wie regelt man sein Erbe am besten? Ein Vortrag hilft weiter.

Rund 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jährlich vererbt – so viel wie nie zuvor. Doch wie regelt man sein Erbe am besten? Darum geht es beim Info-Nachmittag am Dienstag, 6. Oktober, um 14 Uhr in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz. Die kostenlose Veranstaltung des Seniorenmagazins „Älter werden“ in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei richtet sich an alle, die frühzeitig ihren Nachlass regeln wollen. Der Rechtsanwalt und Steuerberater Axel Wepler gibt Tipps zum Thema „Erben und Vererben leicht gemacht“ – von der gesetzlichen Erbfolge bis zu den Anforderungen an ein Testament. Der Info-Nachmittag findet im S-Forum im Erdgeschoss statt. Eine Anmeldung ist nicht möglich. Die Besucherzahl ist aufgrund der Corona-Auflagen auf 25 Teilnehmer begrenzt. Die Besucher müssen sich am Eingang mit Namen und Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse registrieren. (AZ)

