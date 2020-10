05.10.2020

Infoveranstaltung: Wo man sich für Kinder engagieren kann

Die Stiftung Bunter Kreis bietet Familien von schwerkranken Kindern Hilfe an. Am 15. Oktober lädt sie zu einer Informationsveranstaltung ein.

Am Donnerstag, 15. Oktober, lädt der Bunte Kreis alle Interessierten zu einer Informationsveranstaltung namens "Ein tragendes Netz in brüchigen Zeiten" ein. Nach Auskunft der Organisatoren richtet sich die kostenfreie Veranstaltung vor allem an Menschen, die sich vorstellen können, selbst ehrenamtlich in der ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit zu arbeiten. Im Nachsorgezentrum Bunter Kreis in Augsburg, Stenglinstraße 2, findet die Veranstaltung von 19 bis 20.30 Uhr statt. Da die Zahl der Teilnehmenden begrenzt ist, bittet die Stiftung um eine Anmeldung bis zum 11. Oktober unter der Telefonnummer 0821/4004848 oder unter der E-Mail-Adresse info@bunter-kreis.de. (loek)

