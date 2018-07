vor 39 Min.

AfD-Wochenende: Innenminister lobt Arbeit der Augsburger Polizei

Dass ein Innenminister grundsätzlich hinter seinen Beamten steht, ist wenig überraschend. Die Augsburger Polizei lobt Joachim Herrmann (CSU) nun aber in den höchsten Tönen.

Von Jörg Heinzle

Jetzt geht alles ganz schnell. Ein halbes Jahr lang hatte sich die Augsburger Polizei auf den Großeinsatz am AfD-Parteitags-Wochenende vorbereitet. Nun, am Tag nach Einsatz, herrscht im Präsidium an der Gögginger Straße fast wieder Normalbetrieb. Berichte werden jetzt noch geschrieben. Und es dauert nur noch wenige Tage, bis alles abgebaut ist. Auf dem Messegelände wird die in einer Halle 4 eingerichtete Gefangenen-Sammelstelle aufgelöst. Sie wurde gar nicht benötigt, es gab am Wochenende keine einzige Festnahme.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dürfte erleichtert sein, dass „seine“ Polizei im Jahr der Landtagswahl ein gutes Bild abgegeben hat. Er lobt die Strategie der Augsburger Polizei als „ausgezeichnetes Einsatzkonzept“. Der Innenminister sagt, eine Reihe von linksextremistischen Gruppierung habe vor dem AfD-Parteitag vor allem in den sozialen Netzwerken im Internet „massiv zu gewalttätigen Aktionen und Ausschreitungen in Augsburg aufgerufen“. Dazu kam es allerdings nicht.

Bei den kleineren Zwischenfällen hätten die Beamten „immer den richtigen Weg gefunden, die emotional aufgeladenen Situationen zu beruhigen.“ Sein Fazit: „Polizeivizepräsident Norbert Zink als Einsatzleiter und seine hoch motivierte Mannschaft haben professionelle Arbeit geleistet.“ Die Augsburger Polizei hat in ihrer Bilanz zudem die Organisatoren der Proteste gelobt – und inksautonomen Gruppen Respekt dafür gezollt, dass auch sie durch ihr Verhalten nicht zu einer Eskalation beigetragen hätten.

So war das Wochenende für die Hilfsorganisationen

Für die Hilfsorganisationen war es am Wochenende der dritte Großeinsatz innerhalb kurzer Zeit – nach den Sommernächsten und dem Modular-Festival. Die Rettungskräfte hätten während den Demonstrationen nur drei Patienten ambulant behandeln müssen, sagt Raphael Doderer, Medienbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen. Die zusätzlichen Besatzungen von Rettungswagen und Notarztfahrzeugen hatten dennoch kein ruhiges Wochenende, da etliche Notfallpatienten – etwa wegen Hitzekollaps – in der Innenstadt behandelt werden mussten.

Die Hilfsorganisationen – Rotes Kreuz, DLRG, Johanniter und Malteser – stellten mehrere Sanitätswachdienste, darunter bei den Demonstrationen und der zentralen Kundgebung am Rathausplatz. Aufgrund der größeren Teilnehmerzahl von bis zu 6000 Menschen sowie des warmen Wetters seien kurzfristig zusätzliche ehrenamtliche Teams zum Rathausplatz gerufen worden.

