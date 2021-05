Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwoch auf der Schaezlerstraße in der Augsburger Innenstadt ereignet. Ein junger Mann prallte mit dem Auto gegen einen Baum.

Auf der Schaezlerstraße in der Augsburger Innenstadt hat sich am Mittwoch ein folgenschwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 21-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Ford in südöstlicher Richtung auf der mittleren von drei Fahrspuren unterwegs. Auf Höhe der St.-Anna-Grundschule wechselte er auf den linken Fahrstreifen, übersah dabei jedoch den Audi eines 22-Jährigen. Durch den unangekündigten Fahrstreifenwechsel kam es zu einem Zusammenstoß, aufgrund dessen der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 22-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr frontal gegen einen Baum und stieß gegen einen dort befindlichen Mülleimer.

Sachschaden von 30.000 Euro

Durch den Verkehrsunfall wurde der Ford nur leicht im Bereich der linken Seite beschädigt, an dem Audi entstand jedoch ein Totalschaden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der 22-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.