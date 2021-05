Mann raucht einen Joint ganz in der Nähe der Polizeiwache

Ein 20-Jähriger wurde beim Rauchen von Marihuana von der Polizei erwischt. Die Beamten hatten es nicht weit.

Nicht besonders geschickt hat sich ein Drogenkonsument am Mittwoch angestellt. Wie die Polizei berichtet, rauchte der 20-Jährige gegen 18 Uhr in einer Parkanlage in der Frölichstraße einen Joint. Die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte liegt nur etwa 150 Meter von diesem Park entfernt. Polizeibeamten fiel der junge Mann dort prompt auf. Bei der folgenden Durchsuchung wurde weiteres Marihuana im einstelligen Grammbereich gefunden. Den 20-Jährigen erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (nist)