Mehrere Autos in Augsburg beschädigt - keine Spur von den Tätern

Drei Fahrzeuge sind in Augsburgs Innenstadt sowie im Stadtteil Pfersee angefahren oder mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch gegen 3 Uhr nachts ist in der Schäfflerbachstraße (Höhe Hausnummer 6) ein blauer Fiat 500 mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der linken Seite beschädigt worden. Der Fiat war in der am rechten Fahrbahnrand geparkt, der verursachte Schaden wird mit rund 1500 Euro angegeben.

Bereits zwischen vergangenem Freitag und Dienstag ist im Augsburger Stadtteil Pfersee ein schwarzer 3er- BMW angefahren worden. Er wurde in der Hessenbachstraße auf Höhe Hausnummer 27 geparkt und dort an der linken Stoßstange beschädigt. Der verursachte Schaden dürfte sich im hohen dreistelligen Eurobereich bewegen.

BMW in Göggingen mutwillig verkratzt

Ebenfalls ein BMW nahm in Göggingen Schaden. Seine rechte Fahrzeugseite wurde laut Polizei am vergangenen Sonntag zwischen 11 und 21 Uhr in der Max-Reger-Straße (Höhe Hausnummer 9) mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden hier beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Für die Fälle in der Schäfflerbachstraße sowie in Göggingen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 Hinweise entgegen. Für den Fall in Pfersee ist die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610 zuständig. (nist)