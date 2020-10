06:30 Uhr

Inninger Straße in Augsburg wird halbseitig gesperrt

Die Inninger Straße wird ab kommendem Freitag wegen Bauarbeiten in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Plus Die Verbindung zwischen Landsberger Straße und B17 ist wegen Bauarbeiten ab Donnerstag nur noch in eine Richtung offen. In den Herbstferien wird ganz dichtgemacht.

Autofahrer in Haunstetten müssen sich ab Donnerstag auf Umleitungen gefasst machen: Wie berichtet wird die Stadt ab Donnerstag die Sanierung der Kreuzung Inninger Straße/Landsberger Straße in Angriff nehmen. Wegen dieser Baustelle wird die Inninger Straße übers Wochenende nur in Richtung B17 befahrbar sein.

Allerdings wird die Stadt auf der Inninger Straße parallel eine zweite Baustelle beginnen. Ab Freitag stehen im Kreuzungsbereich mit der Postillionstraße, wo die verlängerte Straßenbahnlinie 3 künftig die Inninger Straße queren wird, Arbeiten an. Dafür wird die Fahrbahn Richtung Haunstetten (Landsberger Straße) gesperrt. Der Verkehr wird über die Postillionstraße umgeleitet. In Gegenrichtung kann die Inninger Straße weiter genutzt werden.

Inninger Straße in Augsburg wird ab Donnerstag halbseitig gesperrt

Für die abschließenden Arbeiten muss die Inninger Straße dann voraussichtlich (je nach Witterung) in den Herbstferien ab Montag, 2. November, bis voraussichtlich Freitag, 6. November, zwischen der Zufahrt zum Park-and-ride-Platz und der Hopfenstraße voll gesperrt werden. Dann wird eine großräumige Umleitung über die Bürgermeister-Ulrich-Straße bzw. die Augsburger Straße in Königsbrunn (B17-Anschlussstelle „Königsbrunn Nord“) eingerichtet. Der lokale Verkehr wird über die Roggenstraße umgeleitet. (skro)

