Innovationspark: Bei diesem Bau will gar nichts klappen

Ein Bauprojekt im Innovationspark verursacht großen Ärger: Es drohen Mehrkosten in Millionenhöhe. Vom besonderen Geist des Projekts bleibt nicht viel.

Es klingt wie ein schlechter Witz: Ziel der Arbeit im neuen Institutsgebäude wird es sein, rohstoff- und energiesparender Materialien und Technologien zu erforschen und entwickeln. Der Bau des Gebäudes verschleudert allerdings jede Menge Ressourcen.

Die Aufzählung der Mängel, die in der Bauausführung aufgetreten sind, klingt eher nach einer Ressourcenverschwendung. Da werden Dinge montiert und eingerichtet, die dann wieder ausgebessert werden müssen. Es entsteht jedenfalls der Eindruck, dass bei diesem Bau so gar nichts klappen will. Dieses Szenario wird sich am Ende massiv in den Mehrkosten niederschlagen.

Leid können einem schon jetzt die Mitarbeiter tun, deren Vorfreude auf den künftigen Arbeitsplatz in Anbetracht der gravierenden Baumängel getrübt sein wird. Beim Richtfest im Juli 2017 wurde noch von allen Beteiligten der besondere Geist dieses Projekts beschworen. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben.

