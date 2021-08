Interview

18:00 Uhr

Augsburger Forscher: Junge Leute halten wenig von Fridays for Future

Plus Der Augsburger Rüdiger Maas fragt ab, wie Alt und Jung über aktuelle Themen denken. Er sagt, junge Leute wollten kein Vorbild sein. Eine Sorge beschäftigt sie vor allem.

Von Andrea Wenzel

Herr Maas, Sie befragen regelmäßig Menschen allen Alters zu Themen wie der Corona-Krise, der Fridays-for-Future-Bewegung, dem Impfen oder der Wahl und schauen sich an, wie die Generationen zu den Themen stehen. Jetzt sind die neuen Ergebnisse erschienen. Was hat Sie überrascht?

Rüdiger Maas: Wir hätten nicht erwartet, dass vor allem die Jungen Fridays for Future so kritisch sehen. Über 60 Prozent der unter 27-Jährigen, also die sogenannte Generation Z, sind nicht der Meinung, dass Fridays for Future viel erreicht hat. 23 Prozent sagen sogar, Fridays for Future hat überhaupt nichts gebracht. 30 Prozent halten die Bewegung für in sich widersprüchlich. Das ist erstaunlich, weil man diese Haltung eher bei den 40- bis 50-Jährigen verorten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

