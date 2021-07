Fachkräftemangel: In Augsburg bleiben wohl Lehrstellen frei

Plus Im September startet das Ausbildungsjahr, doch es zeichnet sich ab, dass die Besetzung von Stellen schwierig wird. HWK-Chef Ulrich Wagner erklärt, welche Folgen drohen.

Herr Wagner, Sie sind Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben und erleben derzeit hautnah mit, wie es um den Ausbildungsmarkt bestellt ist. Man hört von vielen Seiten, es sei turbulent. Warum? Weil die Betriebe nach Corona nicht mehr ausbilden oder weil sich keine Azubis bewerben?