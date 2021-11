Interview

Stadtökologe warnt: Der Bauboom bedroht die Natur in Augsburg

Plus Neubauten statt alter Bäume, grüne Sünden in der Stadt? In Augsburg wird viel über den Umgang mit der Natur gestritten. Der Experte Josef H. Reichholf erklärt, wo die Probleme liegen.

Von Eva Maria Knab

Ob es um Rollrasen auf der neuen Tramtrasse nach Königsbrunn geht oder um Baumfällungen für Neubauten in der Innenstadt: In Augsburg gibt es viele Debatten darüber, wie man mit Natur in der Stadt umgehen soll. Ist die Sorge vieler Bürger vor einem schleichenden Verlust des natürlichen Grüns vor ihrer Haustüre berechtigt oder ist sie übertrieben?

